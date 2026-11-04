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Sweet Club: Münchner Diskothek muss schließen

Mascha Schaper

Nach fast zehn Jahren Betrieb kündigt der Sweet Club am Maximiliansplatz über Instagram sein Ende an. Die finale Party hat bereits an Halloween stattgefunden. Der etwa 800 Quadratmeter große Kellerclub war eine der größten Adressen im Herzen der bayerischen Landeshauptstadt, musikalisch setzte man auf House, RnB und Charthits.

Wie der als „Partykönig“ bekannte Betreiber Mathias Scheffel gegenüber der tz erklärte, war ein extrem umsatzschwacher Sommer Grund für das plötzliche Aus. Durch die Hitzeperioden und ausbleibenden Gäste konnte die Miete für zwei Monate nicht gezahlt werden, woraufhin der Vermieter die Kündigung aussprach. Ein nachträglicher Einigungsversuch scheiterte. Scheffel musste für die Räume eine Monatsmiete von 20.000 Euro berappen.

Der Dance Floor des Sweet Club (Foto: Noor Eddin/ Google)

Mit dem Aus des Sweet Clubs setzt sich die Entwicklung der Münchner Clublandschaft in diesem Jahr fort, nachdem zuvor bereits etablierte Spots wie das Harry Klein, das 8below, Live Evil, das Blitz und der DNA Club schließen mussten. Betreiber Scheffel blickt entsprechend düster in die Zukunft: „Wir werden nicht die letzten sein, Stück für Stück werden weitere Clubs schließen.“ Auch für andere bekannte Institutionen wie das Café Reitschule in Schwabing sieht er angesichts explodierender Fixkosten und sinkender Umsätze akute Gefahren.

Der Eingang des Sweet Club (Foto: Joe/ Google)

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