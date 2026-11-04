Cevin Fisher: Zanzibar-Resident und „The Freaks Come Out“-Produzent verstorben  

Cevin Fisher ist am Donnerstag, 29. Oktober, nach kurzer Krebserkrankung gestorben, drei Tage nach seinem 63. Geburtstag. Danny Tenaglia, der ihn einst ermutigt hatte, eigene Platten zu machen, schrieb, er habe noch am Vortag Fishers Produktion „Try Again“ von Celedas LP gespielt; vor allem erinnere er sich an das gemeinsame Lachen. Louie Vega beschrieb ihn als freundlich, bescheiden und sehr talentiert, auch Mark Knight, Ultra Naté und Danny Rampling würdigten ihn. Nur wenige Tage später starb mit Juan Atkins ein weiterer Pionier der elektronischen Tanzmusik.

Herkunft und Anfänge in New Jersey

Fisher kam am 26. Oktober 1963 als Kevin Fisher in East Orange, New Jersey, zur Welt. Als Teenager legte er zunächst in der Bar seines Vaters auf, danach folgten College-Gigs. Mit 17 hatte er eine Residency im Club Zanzibar in Newark, wo zur gleichen Zeit auch Tony Humphries und Kerri Chandler ihr Handwerk lernten. Seinen Einstieg dort verdankte er dem Zanzibar-DJ Larry Patterson. Nach eigener Darstellung prägten ihn Clubs wie Paradise Garage, Zanzibar und The Loft; als frühe Mentoren nannte er Tony Humphries, Larry Levan und François Kevorkian. Als DJ-Vorbilder führte er außerdem Danny Tenaglia, Junior Vasquez, Louie Vega und Roger Sanchez an, als wichtigsten Produktionseinfluss Quincy Jones.

Studiojahre bei Arthur Baker

Ende der Achtziger zog Fisher nach New York und arbeitete als Toningenieur in Arthur Bakers Shakedown Sound Studios. Gemeinsam mit Baker und für Timmy Regisford von Motown entstanden dort Remixe von Chaka Khans „Love You All My Lifetime“ und Quincy Jones’ „I’ll Be Good To You“, die beide Platz eins der US-Billboard-Dance-Charts erreichten. In dieser Zeit gehörte er auch zum Criminal Element Orchestra. Zuvor hatte er laut Discogs als Roadmanager der New Kids On The Block gearbeitet; Shakedown-Studiochef Tim Scott wurde Ende der Neunziger sein Manager.

Hardtrax und erste eigene Platten

Von 1993 bis 1995 arbeitete Fisher mit Cliff St.-Cyr zusammen, einem der Urväter der New Yorker House-Szene. Unter verschiedenen Pseudonymen entstanden Stücke wie „House Is a Feeling“, „Hands On Love“ und „Sweet in the Morning“, alle auf St.-Cyrs Label Hardtrax. Strictly Rhythm lizenzierte diese Tracks bald und brachte sie neu heraus. Die frühen Singles, „House Is a Feeling“ etwa unter dem Namen Sunday School, orientierten sich stärker an Tony Humphries und Larry Heard als an den jeweiligen Chart-Moden.

Cevin Fischer in den 2000ern (Foto: Presse)

Find Your Own Road

Die Gründungslegende seiner Solokarriere erzählte Fisher selbst so: Im Sommer 1995 traf er Danny Tenaglia in New York und sagte ihm, er wolle weiterkommen. Tenaglia riet ihm, es allein zu versuchen. Auf dem Heimweg sah Fisher eine Werbetafel mit der Aufschrift „Find Your Own Road“. Noch in derselben Nacht entstanden „The Way We Used To“ und „Check This Out“, seine ersten Solo-Veröffentlichungen. Bei Maxi Records erschienen in der Folge unter anderem „Raise Your Hands“, „Music Saved My Life“ und „Mas Groove“, weitere Platten kamen auf Nervous, Ministry of Sound und Subversive heraus. „Women Beat Their Men“ spielten Junior Vasquez, Juan Atkins, Louie Vega und Roger Sanchez, „Music Saved My Life“ lief bei Sasha & Digweed, Carl Cox, David Morales und Sven Väth.

Die Hits

1998 gelang der große Durchbruch: „The Freaks Come Out“, veröffentlicht als Cevin Fisher’s Big Freak, wurde an mindestens fünf Labels lizenziert und erreichte Platz 34 in Großbritannien. Ein Jahr später kam „(You Got Me) Burnin’ Up“ mit der Stimme von Loleatta Holloway auf Platz 14, sein größter UK-Hit. In den USA erreichten beide Stücke Platz eins der Billboard Dance Club Songs und hielten sich zusammen 25 Wochen in den Charts. „Keep It Coming“ schaffte es 2001 auf Platz drei.

Als Remixer brachte er es nach eigener Aussage mit einer Arbeit für Robert Miles auf Arista ebenfalls an die Spitze der Billboard-Charts. In diesen Jahren buchten ihn Clubs wie das Twilo in New York, das Ministry of Sound in London und das Groovejet in Miami.

Nach den Hits

In den Nullern und Zehnerjahren veröffentlichte Fisher weiter auf Strictly Rhythm, Big Love, Olmeto, Nettwerk, Nervous, Toolroom, Defected, Subliminal und Glasgow Underground sowie auf seinem eigenen Label Import Tracks. Er trat regelmässig in Europa und Asien auf, in New York hatte er unter anderem eine Residency im Pacha.

Privates

Fisher lebte zuletzt in Frankreich und verbrachte als begeisterter Skifahrer viel Zeit im nahen Jura. Neben der Musik arbeitete er als Personal Trainer und war großer Basketball-Fan. Er hinterlässt seine Frau Theresa, die Kinder Stephanie, Cindi, Nikko und Tiffany, die Stiefsöhne Jose und Tomas, die Geschwister Roslyn, Rene, Rodney und Ronold sowie seine Nichte Nicole.