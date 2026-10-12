Das Münchner Blitz: Club startet Label mit Collector’s Box

Mit CHAPTER 1 CLOSED! erscheint am 17.12. die erste Veröffentlichung auf Blitz Discs, einem Sublabel von David Muallems Label Childhood. Die Compilation blickt auf die musikalische Welt zurück, die sich im vergangenen Jahrzehnt um den Club gebildet hat.
„Schon als BLITZ vor fast zehn Jahren seine Türen öffnete, gab es die Idee, neben dem Club ein Label zu gründen. Sie nahm nie richtig Gestalt an, verschwand aber auch nie. Nachdem das erste Kapitel von BLITZ nun beendet ist, scheint die Zeit dafür gekommen”, heißt es in der Pressemeldung.
Residents, Stammgäste und enge Freund:innen des Hauses haben dafür neue Musik beigesteuert. So sind 25 exklusive Tracks zwischen House, Techno und Disco entstanden. Es geht dabei nicht darum, einen einheitlichen BLITZ-Sound zu definieren, sondern zu zeigen, wie das Kernteam und die Künstler:innen ihn selbst erlebt haben, heißt es in der Meldung weiter.
Nach der Schließung des Clubs im Sommer wurde der Raum in den vergangenen zwei Monaten zurückgebaut, von der Soundanlage über die Raumakustik bis zur Einrichtung. „Die Compilation hält auf ihre abstrakte Weise fest, was innerhalb dieser Wände geschah und welche Musik und Menschen sie geprägt haben.”
CHAPTER 1 CLOSED! erscheint als 6×12-inch-Sammlerbox aus Holz, jedes Exemplar ist handnummeriert. Ein Repress ist ausgeschlossen. Die Box ist eine Hommage an die Soundanlage des Clubs, denn sie besteht aus demselben Holz, aus dem die PA gebaut wurde. Das ausgeschnittene BLITZ-Logo gibt den Blick auf das grüne Vinyl frei, das an die markanten grünen Lautsprecher erinnert. „Trotz des Archivcharakters sind es Platten zum Auflegen: Sie sind DJ-freundlich gepresst, mit Blick auf Künstler:innen und Club-Soundsysteme”, schließt der Pressetext.
Kreativdirektor der Box ist David Muallem, für A&R/Project Management sind Tom Altthaler & David Muallem zuständig. Wie viele Exemplare der Box hergestellt werden. ist allerdings nicht bekannt.
Tracklist:
A1. Zenker Brothers – The Opening
A2. Stenny – Auvren
B1. Kareem El Morr – Closer
B2. Rosati – Floor 13
C1. Steffi x Virginia – All You Need Is Me
C2. Parallel 9 – Melody one
D1. Oracy – Entre Nous
D2. Niagara – On Drips
E1. Glaskin – Sense
E2. Chlär – The Cruise
F1. Rene Wise – Tunnel People
F2. Quelza – Modern Mosaic Dilemma
G1. Polygonia – do_ob
G2. Reduks – 6-Point Island
H1. Muallem – Upper Left Ladies
H2. XDB – five o five
I1. Bashkka – Don’t Wake Me Up
I2. DJ Deep – Childhood
I3. Jorkes – Full Throat Plus Deep
J1. Katia Curie & Nizar Sarakbi – Desiderium J2. limbic sis – 8am
K1. Efdemin – Greed
K2. Seth Troxler – Forever Teddy
L1. Marcel Dettmann – Auto Drive
L2. Gerd Janson – Blitz Kidz
VÖ: 17.12.2026
Format: 6-fach-Vinylbox, digital