Pulse 22 in der Prager Altstadt: Technoclub schließt Ende November

Der Prager Club Pulse 22 in der Jilská 22 schließt Ende November. Zum Abschied lädt der Club mit einer Facebook-Ankündigung am 27. und 28. November zu „Last Dance in Jilská & Pulse 22„. Bis jetzt sind bis zu 29 DJs bestätigt, darunter NFKS, Jochen Gareth, Schwing & Rob Smile, Soxy sowie Cofi & Rotari. Gründe für das Aus sind nicht bekannt.

Der Ort hat eine lange Geschichte. Die gotischen Kellergewölbe in der Prager Altstadt, für die der Club mit dem Slogan „Since 1404″ wirbt, dienten im Lauf der Zeit unter anderem als Lager, Restaurant, Spielhalle und als Ort für einen Fechtclub. Bekannt ist auch ein Staatsbesuch der besonderen Art: Der tschechische Präsident Václav Havel soll den damaligen Prinzen Charles zur Besichtigung in die Räume mitgenommen haben, weil sich in der Yugo-Zeit in dem Gewölbe ein dissidenter Musikclub befand.

Im April 2019 übernahm Marek Sokol die Räume und baute sie mit Community-Support zur Music Venue Jilská 22 aus – einem Ort, der sich zunehmend der elektronischen Musik zuwandte. In der Corona-Zeit sammelte er per Crowdfunding Geld, weil die Rücklagen nicht mehr reichten. 2024 folgten Renovierung und Umbenennung in Pulse 22, mit klarerem Fokus auf Techno und Clubmusik.