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Vom Omen bis Rave the Planet : ARD Mediathek bündelt Beiträge zur Clubkultur 

Anne Holzki

Techno, House, Raves und legendäre Clubs: Mit dem Themenschwerpunkt „Welcome To The Club – Wir feiern Clubkultur“ rückt die ARD ab sofort die deutsche Clubszene in den Fokus. Bis Ende November erwartet Zuschauer:innen in der ARD Mediathek, bei ARD Kultur und ARD Sounds ein umfangreiches Programm aus Reportagen, Dokumentationen, Podcasts und Livestreams, das die Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Clubkultur beleuchtet.

Zum Auftakt bündelt die ARD bereits bestehende Produktionen wie Call me DJ!“, das weibliche DJs in der elektronischen Musikszene porträtiert, „Techno House Deutschland“ über den Erfolg elektronischer Musik ausgehend vom Frankfurter Omen oder die Berlin-Doku “Exzess Berlin – Hauptstadt der Clubs“, das fünf Jahrzehnte Berliner Clubgeschichte nachzeichnet. Auch der Podcast „Rest in Exzess“ über die verstorbene DJ-Ikone Mark Spoon ist Teil des Programms.

Eines der Highlights folgt am 31. Juli 2026: Die neue Dokumentation „Love is Stronger. Von Loveparade zu Rave The Planet“ begleitet Dr. Motte und Ellen Dosch-Roeingh über mehrere Jahre auf ihrem Weg, die Technokultur mit Rave The Planet zurück auf Berlins Straßen zu bringen. Die Doku zeigt exklusive Einblicke hinter die Kulissen, von den ersten Visionen über organisatorische Hürden bis hin zur Umsetzung der Parade und schlägt dabei die Brücke zwischen der Geschichte der Loveparade und der heutigen Technoszene.

Passend dazu begleitet der rbb am 15. August 2026 die fünfte Ausgabe von Rave The Planet mit einer umfangreichen Live-Berichterstattung. Die Demonstration für elektronische Musikkultur wird unter anderem in der ARD Mediathek, im rbb Fernsehen sowie über die Kanäle von Radio Eins und Fritz übertragen.

Weitere Formate folgen im Herbst. Geplant sind ein interaktives Mitmach-Projekt von ARD Kultur, das Clubs und Kulturorte außerhalb der Metropolen sichtbar machen soll, die zweite Folge der NDR-Reihe “Club-Legenden – Diskotheken, die Geschichte schrieben“ sowie eine Dokumentation und ein Podcast über sexpositive Clubkultur.

Unterstützt wird der Themenschwerpunkt von einer Kooperation mit ARTE. Der Kultursender steuert unter anderem eine „Tracks“-Playlist zu Subkulturen wie Dubstep, Trance, Jungle und Hardtekk sowie DJ-Sets von Festivals wie Sónar und Nature One bei.

Mit “Welcome To The Club“ bündelt die ARD erstmals über mehrere Monate hinweg ihre Inhalte zur Clubkultur und zeigt deren Bedeutung weit über das Nachtleben hinaus – als Ort für Musik, Kreativität, Gemeinschaft und gesellschaftliche Entwicklungen.

Sämtliche bisher verfügbaren Beiträge findet ihr hier.

Sven Väth in der ARD-Doku „Techno House Deutschland” (Foto: Screenshot)

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Blick auf das Festivalgelände. (Foto: privat)

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