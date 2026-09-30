Einbruch bei Pleasure Patterns: Berlins erster lesbisch geführter Plattenladen braucht eure Unterstützung

In den Kreuzberger Plattenladen Pleasure Patterns ist eingebrochen worden. Nach Angaben des FLINTA*-Teams fehlt rund die Hälfte des Equipments – gestohlen wurden unter anderem Plattenspieler, Kopfhörer und Mixer.

Pleasure Patterns bezeichnet sich als Berlins ersten von Lesben geführten Plattenladen. Der Laden in der Forster Straße 51 mit integriertem Café dient neben dem regulären Betrieb auch als Bühne für DJ-Showcases und organisiert Pop-ups sowie Bar-Takeovers, unter anderem im Arkaoda und in der Bar Neun. Die gestohlene Technik gehörte entsprechend zur Grundausstattung des Ladens.

„Wir könnten eure Unterstützung gebrauchen. Kommt vorbei, sagt Hallo, kauft ein paar Platten oder einen Gutschein oder gebt uns einfach eine Umarmung“, heißt es in dem oben verlinkten Instagram-Post des Teams. Unter dem Post äußerten zahlreiche DJs ihre Solidarität, mehrere kündigten an, Gutscheine zu kaufen.

Das Team hat eine Spendenkampagne über PayPal gestartet, die bis zum 24. Oktober läuft. Das Ziel liegt bei 3.000 Euro, aktuell sind rund 2.000 Euro von 84 Unterstützer:innen zusammengekommen. Wer Pleasure Patterns helfen möchte, kann im Laden Platten oder Gutscheine kaufen oder über den Link in der Instagram-Bio spenden.