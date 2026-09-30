Drogenlabor Nauen: Prozess hat in Potsdam begonnen

Vor dem Landgericht Potsdam hat der Prozess gegen zwei Männer begonnen. „Den beiden Angeklagten im Alter von 54 und 42 Jahren wird vorgeworfen, als Mitglied einer Bande mit weiteren Personen in einer Lagerhalle synthetische Betäubungsmittel hergestellt und mit diesen unerlaubt Handel getrieben zu haben“, heißt es in der Ankündigung des Landgerichts Potsdam. Der Vorwurf lautet auf ein Verbrechen nach § 30a BtMG.

Ermittler hatten das Labor vor rund einem Jahr nach einem Hinweis der polnischen Polizei ausgehoben. Rund 300 Kilogramm fertige Drogen fanden sich in der Halle verteilt, dazu tonnenweise Chemikalien, aus denen sich laut Zollfahndung noch Hunderte weitere Kilogramm hätten herstellen lassen. Für die Ermittler war der Fund ein bislang beispielloser Fall in Brandenburg.

Der Tatzeitraum laut Anklage: September 2023 bis Oktober 2025.