News

Nauen in Brandenburg: Riesiges Drogenlabor ausgehoben

Lea Jessen

In Nauen (Havelland) haben Zollfahndung und Staatsanwaltschaft ein groß angelegtes Labor zur Herstellung synthetischer Drogen ausgehoben. Seit Mittwochmorgen sind mehr als 100 Einsatzkräfte von Zoll, Bundes- und Landespolizei auf einem Industriegelände an der Graf-Arco-Straße im Einsatz.

Nach Angaben des Zollfahndungsamtes Berlin–Brandenburg besteht der Verdacht, dass dort über längere Zeit synthetische Drogen produziert wurden. Bei der Durchsuchung fanden die Ermittler:innen ein großes Labor mit zahlreichen Chemikalien in unterschiedlichen Verarbeitungsstufen sowie bereits fertiggestellte Betäubungsmittel, darunter auch Crystal Meth. Insgesamt wurden rund 100 Kilogramm Drogen und etwa 200.000 Euro Bargeld sichergestellt.

„Ein Labor dieser Dimension habe ich in 31 Jahren noch nicht gesehen“, so Henner Grote, Leiter des Rauschgiftsachgebiets beim Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg. In der Halle befanden sich zudem zahlreiche Geräte und Chemikalien, beispielsweise Kühltruhen, Fässer und Aceton, die zur Herstellung von Amphetaminen wie P3-CMC und 4-CM verwendet werden. Materialen und Gerätschaften seien bis unter die Decke gestapelt gewesen. Fachleute der Bundespolizei sichern die Stoffe derzeit, um mögliche Gefahren für Einsatzkräfte und Umgebung auszuschließen.

Die Auflösung der Drogenküche sei auch unter Gesundheitsgerichtspunkten schwierig. „Im Moment gibt es noch keine Freigabe, dass wir da ohne Gasmaske rein können”, sagt ein Polizeisprecher gegenüber der ARD.

„Man darf sich das nicht vorstellen wie ein wissenschaftliches Labor“, erklärte er weiter. Es gebe sehr viel Müll in der Halle, Kanister und Wannen, in denen die Grundstoffe zusammengemischt worden seien, fügt er hinzu. Zudem stünden dort Tonnen an Abwasserchemikalien, die bei der Produktion der Drogen entstehen. 

Zwei Personen wurden vorläufig festgenommen, gegen sie wurde Haftantrag gestellt. Das Gelände bleibt bis auf Weiteres gesperrt. Die Ermittler:innen wollen nun klären, wie lange das Labor bereits betrieben wurde und für welche Märkte die dort produzierten Drogen bestimmt waren. Erste Hinweise deuten darauf hin, dass ein Großteil der Ware aus Brandenburg nach Berlin geliefert werden sollte.

Auf einem unscheinbaren Industriegelände in der Graf-Arco-Straße in der Ortseinfahrt von Nauen mieteten sich die Drogenproduzenten ein. (Foto: Google Street View)


News

Sziget Festival: Streit zwischen Veranstalter und Budapester Stadtverwaltung

News
Bereits Anfang Oktober kamen erste Absage-Gerüchte auf. Nun könnte es aber doch eine Einigung geben.

Sziget Festival: Streit zwischen Veranstalter und Budapester Stadtverwaltung

News
Bereits Anfang Oktober kamen erste Absage-Gerüchte auf. Nun könnte es aber doch eine Einigung geben.

Würzburg: Gründer der Diskothek Airport verstorben

Rudi Schmidt war Würzburger Diskotheken-Gründervater und prägte mit mehreren Lokalen das Nachtleben der Stadt.
News Lea Jessen -
Róisín Murphy: Festival lädt Headliner nach Trans-Äußerungen aus 

Die ehemalige LGBTQAI+-Ikone äußert sich erneut zum Thema und erntet damit heftige Kritik aus der queeren Community.
News Michael Sarvi -
WDM Hannover: Charity-Aktion für WC-Sanierung gestartet 

Aus 100 goldenen Fliesen entsteht eine Art „Wall of Fame", mit der sich die Spender:innen in den Toilettenkabinen des WDM verewigen können.
News Katharina Pittack -
Rave The Planet: Techno-Parade findet 2026 an einem neuen Termin statt

Die Überschneidung mit zwei großen Veranstaltungen, die zeitgleich stattgefunden hätten, ist damit gelöst.
News Katharina Pittack -
Dresden: Illegale Techno-Partys sollen bald legal stattfinden

Der Stadtrat will im Sommer 2026 nicht kommerzielle Open-Air Partys ermöglichen – konkrete Orte sind aber noch nicht im Gespräch.
News Katharina Pittack -
Zwischennutzung in München: Club im Rathaus?

Die Münchner Fraktion der Grünen drängt auf die kulturelle Nutzung des historischen Gebäudes in prominenter Innenstadtlage.
News Michael Sarvi -
Florian Schneider: Nachlassversteigerung der Kraftwerk-Ikone

2020 verstarb der Kraftwerk-Mitbegründer Florian Schneider. Mit einer Auktion öffnet sich nun ein Fenster in seine kreative Welt.
News Lea Jessen -
SchwuZ: Queere Club-Institution muss schließen

Nach der Insolvenzanmeldung im Sommer gibt das SchwuZ nun sein Aus bekannt. Damit geht ein 49-jähriges Kapitel zu Ende.
News Lea Jessen -
