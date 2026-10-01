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Musikpalette in Essen: Club sucht neue Betreiber:innen

Madu Abeysekera

Der Essener Club Musikpalette sucht neue Betreiber:innen. Er kann ab November inklusive Ausstattung und Social Media übernommen werden, heißt es in einem Instagram-Post Der innen.

Die Musikpalette, auch bekannt als „Mupa“, als etablierter Clubstandort im Zentrum von Essen und einer reichhaltigen Ausstattung mit Sound-, Licht-, Frischluft- und Klimaanlage beworben. Wer Interesse hat, soll sich per E-Mail an den Club direkt wenden. 

Party im Club Musikpalette (Foto: Instagram/musikpalette)

Die Musikpalette wurde 1994 von Klaus Koch gegründet und befindet sich in der Essener Innenstadt an der Kettwiger Straße. Der kleine Club mit Loungebereich am Eingang, Mainfloor und verschiedenen Bars gilt neben dem Prater in Bochum als einer der ältesten Clubs im Ruhrgebiet. Über Jahrzehnte betrieb Klaus Koch den Club, zeitweise gemeinsam mit Frank Siebers. Koch wollte die Musikpalette ursprünglich an seinen Sohn Nikolai übergeben, jedoch verhinderte Nikolais plötzlicher Tod im Alter von 26 Jahren im November 2021 die Nachfolge.

Während der Corona-Pandemie musste der Club Insolvenz anmelden, danach versuchte Koch, den Laden zurückzukaufen und wiederzueröffnen – was ihm auch gelang. 2024 gab er dann aber nach 29 Jahren an Bastian Herzogenrath ab, einen in der Essener Clubszene umtriebigen Akteur, der auch den Club Diese und das Purple im Girardethaus in Essen betreibt, ebenso das 19Down, das „Essen Light Festival“ und das Projekt Rüttenscheid. Warum Herzogenrath nun die Musikpalette aufgeben will, ist unbekannt.

Tanzfläche im Club Musikpalette (Foto: Instagram/musikpalette)

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