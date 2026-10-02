„Berlin Club Memes“: Ausstellung und Party zum Tag der Clubkultur

Berlin Club Memes ist der einschlägige Meme-Channel zum Berliner Nachtleben. Mehrmals täglich erscheinen dort satirische Beiträge zur Nachtkultur der Stadt. Zum Tag der Clubkultur veranstaltet der Account eine Ausstellung mit Vernissage am 3. Oktober.

„Wir feiern Berlins größten Meme-Account und über ein Jahrzehnt Lachen über Schlangen, Afterhours, schlechte Entscheidungen und absurde Momente, die Berlins Nachtleben zu der chaotischen, wunderschönen Welt machen, die wir lieben”, heißt es in der Ankündigung.

Zu sehen sind unter anderem „ikonische Memes, Originalkunst und eine großflächige Meme-Installation”. Zur Vernissage ist eine Party mit Miss Bashful und DJ Fuckoff angekündigt. Ausstellungsort ist THE CODE, ein Berliner Store für Kinky-Fashion und Clubwear.

Über 300.000 Follower:innen hat der Kanal mittlerweile, dennoch ist unbekannt, wer dahinter steckt. Täglich postet der Kanal Memes zu Berlins Nachtleben und Clubkultur und hebt damit dessen Marotten hervor. Insbesondere wird die vermeintliche Elite der Clubszene aufs Korn genommen.

„Techno Clubs sind für Menschen, die nicht in elitäre Orte wie das Soho House gehen können. Ich fand das Berghain in der Hinsicht auch immer ein bisschen albern“, sagt BCM in einem Interview.

Trotz des satirischen Charakters der Posts sind die Verantwortlichen hinter der Seite offensichtlich Teil der Szene und auch in Berlin ansässig: Techno-Club-Besuche und Mitarbeit in der Clubszene seien Teil des Lebens.

Die Ausstellung läuft vom 3. bis 8. Oktober und wird am 3. Oktober mit einer Kick-off Party eröffnet. Wer teilnehmen möchte, kann sich über einen Instagram-Post der Seite mit exklusiven Code in der Kommentarspalte für den Eintritt qualifizieren.