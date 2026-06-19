Die Platten der Woche mit Fantastic Man, Forest Drive West, Marco Passarani, Moodymann & Sepehr

Sepehr – Fool’s Ovation (Kapsela)

Deep, deeper, Sepehr. Auf Fool’s Ovation bedient sich der New Yorker einer besonders tragischen Figur: des Narren. Über Jahrhunderte erfüllte er dieselbe Aufgabe: unterhalten, ablenken und so den Betrieb am Laufen halten. Selbst dann, wenn der Palast brennt. Sepehr macht daraus auf Fool’s Ovation ein auditives Theaterstück. Wer auf dem Objekt-Label DJ-Tools oder funktionale Peaktime-Tracks erwartet, wird eines Besseren belehrt.

Der Vorhang öffnet sich, der Titeltrack startet die Inszenierung mit metallisch scheppernden Basslines, Dub-Echos und Synthesizern, die wie Rauchschwaden durch die Kulisse ziehen. Stimmen tauchen auf und verschwinden wieder, klingen wie Geraune aus den hinteren Reihen des Publikums. Die Atmosphäre erinnert an dystopische Science-Fiction-Soundtracks, allerdings ohne deren Hang zur Überzeichnung. „Bow Before The Sun” verschiebt den Fokus. Rasselnde Breakbeats, weibliche Vocals und weit ausladende Synth-Flächen erzeugen eine hypnotische Mischung aus Demut und Kraft. Die Sonne des Titels erscheint weniger als Naturphänomen denn als Autorität, vor der der Narr sich letztlich beugen muss: seinem Publikum. Musikalisch wirkt der Track wie ein Moment der Erkenntnis, bevor die Handlung weiter eskaliert. Mit „Impresario Is Pleased” betritt schließlich der Strippenzieher die Bühne. Nervöse Breakbeats treffen auf geisterhafte Stimmen und Dub-Effekte, die sich wie Nebelschwaden durch den Track bewegen. Die Vocals erinnern dabei weniger an Gesang als an Sirenenrufe, die unaufhaltsam in den Abgrund locken. „Dancing Delusion” reduziert die Mittel anschließend auf ein Minimum. Futuristische Klangfragmente, tiefe Dub-Räume und maschinelle Geräusche rollen unaufhaltsam vorwärts. Eine weibliche Stimme wiederholt mantra-artig dieselben Worte. Der Track wirkt wie die letzte Phase eines Fiebertraums. Der Narr steht noch immer auf der Bühne und spielt trotz drohendem Zusammenbruch durch Rauch und Hitze weiter. Den Abschluss der Platte bildet „Stage Discipline”. Blecherne Trommelschläge, hohle Snares und Drum’n’Bass eröffnen das Finale, über dem mystische Synthesizer und schwerer Dub-Nebel schweben. Sepher löst die Spannung aber nicht auf, er bringt dazu, sie anzunehmen. Der Narr fügt sich endgültig seiner Rolle. Die Show muss weitergehen.

Sepehr gelingt mit Fool’s Ovation etwas Besonderes: eine Konzept-EP, die ihre Idee nicht erklärt, sondern inszeniert. Die Figur des Narren wird dabei zur Allegorie einer Gegenwart, in der Unterhaltung als Verdrängung funktioniert. Der Künstler wird zum Dienstleister des Publikums, getrieben von dessen Erwartungen und dem Zwang zur permanenten Performance. Und während die Show auf der Bühne läuft, bleibt das Bild im Hintergrund unübersehbar: eine Welt, die längst in Flammen steht. Johanna Lühr

<a href="https://sepehr.bandcamp.com/album/fools-ovation">Fool's Ovation by Sepehr</a>