Die Platten der Woche mit Atrevido, Djrum, Pancratio, Ken Ishii & David Castellani und Nico Lahs

Pancratio – The Be Yourself EP (Faith Beat)

Machen wir’s kurz: Pancratio weiß ziemlich genau, wie man House so lange auf seine Grundelemente reduziert, bis daraus wieder etwas ziemlich Effektives entsteht. Auf seiner zweiten EP Be Yourself für Ryan Elliotts Label Faith Beat zeigt er, dass die Zuschreibungen des Labelchefs auf Instagram à la „Römischer Kaiser”, „hypnotische Hitmaschine” oder „Mr. Automatic House” nicht von ungefähr kommen.

„Be Yourself“ legt mit dumpfer Four-to-the-Floor-Kick, stoischen Hi-Hats und einem quietschenden Synth los. Dazu das titelgebende Vocal im Loop und ein Flanger, der immer wieder durch den Track fährt. Nicht viel – aber alles an der richtigen Stelle. „Take Me To The Music” nimmt sich etwas zurück: Warme Electro-Synths dominieren das Bild. Im Break sorgt ein Autotune-Vocal für die nötige Portion Disco-Feeling in der ansonsten streng funktionalen Nummer. „Catch Me” ist der eigentliche Arbeitstier-Moment der Platte. Percussions und Cymbals halten den Track permanent in Bewegung, während sich alle 16 Takte neue Patterns in den Gleichschritt einreihen. Im Break übernehmen helle Dub-Synths, ohne dass der Groove darunter verschwindet. „It’s Time” schließlich reduziert alles auf Bassdrum, Hi-Hats und rasselnde Cymbals. Darauf legt sich ein Teppich aus Klängen, den man eher auf dem Fußboden eines Ambient-Floors vermuten würde. Der Teppich schafft ein versöhnliches Ende einer Platte, auf der vier Tracks genau wissen, was sie auf dem Dancefloor zu tun haben. Johanna Lühr

<a href="https://faithbeat.bandcamp.com/album/faith-beat-15-the-be-yourself-ep">Faith Beat 15 – The Be Yourself EP by Pancratio</a>