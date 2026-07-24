GROOVE Reviews: Die Alben im Juli 2026 (Teil 1)

Arrumar – Xa Humba (QEONE)

Arrumar gelingt auf Xa Humba etwas Seltenes: Er übersetzt traditionelle südafrikanische Rhythmik nicht in westliche Clubgrammatik. Das Ergebnis ist ein Album, das sich den vertrauten Rasterungen von Afro House entzieht und stattdessen einen futuristischen Hochgeschwindigkeitsentwurf präsentiert. Arrumar nennt ihn Traditional Dance Music (TDM).

Schon „Mulher Guerreira” mit Dercia Machava katapultiert aus der Komfortzone. Der Bass pumpt extrem, weit über 150 BPM, die Percussion scheint zugleich vor und hinter dem Beat zu liegen. Was zunächst überfordert, entwickelt bald eine eigentümliche Klarheit. „Hamba” führt diesen Ansatz fort: Hinter der rastlosen Oberfläche verbirgt sich ein zutiefst emotionales Stück. Überhaupt lebt Xa Humba von permanenten Spannungsverschiebungen. „Night Owl” beginnt beinahe ambienthaft, bevor es in einen hochbeschleunigten Strudel aus Percussion und Synthesizer-Flächen kippt. Mit „Masiko” erreicht das Album seinen ersten Höhepunkt. Die Rhythmen überschlagen sich, ohne je chaotisch zu wirken, und entfalten einen Sog, den viele aktuelle Clubproduktionen vermissen lassen. Zugleich besitzen sie eine bemerkenswerte Elastizität – man hört ihnen an, dass sie selbst drastisch heruntergepitcht nichts von ihrer Intensität verlieren würden. „Moya” und „Xintumbana” treiben die Dynamik weiter, bis „Xigubu” das Koordinatensystem verschiebt. Gebrochene Rhythmen treffen auf traditionelle Schlagmuster, Hörgewohnheiten werden neu justiert. „Meropa” öffnet anschließend einen fast zeremoniellen Raum aus Stimmen und spirituellen Rufstrukturen, bevor „Pula” als erste Atempause die fiebrige Verdichtung auflöst. Zum Schluss verlangsamt Arrumar den Puls, ohne die Spannung aufzugeben. „Lufuno”, „Vhevhula” und das flächige „Riperile” wirken wie eine behutsame Rekalibrierung des Gehörs nach diesem rhythmischen Ausnahmezustand.

Xa Humba modernisiert keine Traditionen, sondern erweitert sie. Eine der aufregendsten Elektronikveröffentlichungen des Jahres. Liron Klangwart

<a href="https://qeone.bandcamp.com/album/xa-humba">Xa Humba by Arrumar</a>