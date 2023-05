Mai 2023: Die essenziellen Alben (Teil 3)

Wata Igarashi – Agartha (Kompakt)

Der japanische Produzent Wata Igarashi arbeitet gerne mit sich wiederholenden, kurzen Sequenzen – wahrlich nichts Ungewöhnliches in der elektronischen Musik des Bereichs, der in der GROOVE vornehmlich verhandelt wird. Aber Igarashis Gebrauch dieser Sequenzierungen verweist über Techno hinaus auf Komponisten wie Philip Glass und klassische Minimal Music. Fällt der Name Glass, braucht die Assoziation Filmmusik nicht lange, um aufzupoppen, und tatsächlich ist der Japaner in diesem Genre seit Jahren unterwegs.

Agartha wiederum ist nun kein Soundtrack, jedoch stellte sich Igarashi beim Produzieren der Stücke Szenen eines imaginären Films vor und hangelte sich an diesen Fantasien kompositorisch entlang. Besonders nachvollziehbar kommt dies in dem Stück „Ceremony Of The Dead” zum Ausdruck, das mit einer wilden Fünf-über-vier-Synthie-Figur beginnt, dann aber durch das Einführen einer Chor-Sequenz mit anderer Zählzeit und komplett entgegengesetzter Stimmung einen ungewöhnlich Twist nimmt – ein Bruch von eindringlicher, bildhafter Kraft, wie er leider nicht allzu oft in der von den ungeschriebenen Gesetzen der Clubdramaturgie geprägten elektronischen Musik zu hören ist. Diese und andere, ähnlich inspirierte Ideen wie die Sechs-Viertel-Synthesizer-Figur in „Burning” oder die subtile Entwicklung in dem trippigen Minimal-Epos „Floating Against Time” heben Agartha ein gutes Stück ab von anderen, während der Pandemie entstandenen Listening-Alben, denen man anmerkt, dass die Produzent:innen eher auf die reale Situation als auf einen schöpferischen Impuls reagierten. Mathias Schaffhäuser