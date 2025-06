Wien: U-Bahn-Rave findet 2025 erneut statt

Ein Jahr nach der ersten Ausgabe kehrt der Stations-Rave der Wiener Linien zurück. In der Nacht vom 3. auf den 4. Juli wird die U3-Station Volkstheater zum temporären Dancefloor umfunktioniert. Die Wiener Linien stellen dafür einen U-Bahn-Waggon als Booth für den DJ ab – und zwar in Kooperation mit dem Techno-Kollektiv Donnerkanzel.

Auf dem Line-up stehen dieses Mal die Wiener DJs Invierno, ATMN, Reumann und Bernd Ammann. Los geht es um 1 Uhr, Schluss ist pünktlich um 4:00 Uhr zum Start des regulären U-Bahn-Betriebs.

Der Vorverkauf für den Stations-Rave startet am 18. Juni um 9 Uhr. Tickets sind ab zwölf Euro zu haben. Die Besucherzahl ist aus Sicherheitsgründen auf 440 Personen beschränkt. Sollte im Laufe der Nacht wieder Platz frei werden, gibt es zusätzliche Tickets an der Abendkasse in der U-Bahn-Station.