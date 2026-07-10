News

Draaimolen: Niederländisches Festival veröffentlicht Line-up

Anne Holzki

Das niederländische Festival Draaimolen hat das Line-up für die diesjährige Ausgabe bekanntgegeben. Die Veranstaltung findet am 4. und 5. September erneut im MOB Complex im niederländischen Tilburg statt. Nachdem im vergangenen Jahr zeitweise unklar war, ob das Festival an seinen bisherigen Standort zurückkehren kann, steht inzwischen fest, dass das Draaimolen auch 2026 wieder im Waldgelände des MOB Complex stattfinden wird. Eine Petition mit mehr als 26.000 Unterschriften hatte sich für den Erhalt des Veranstaltungsortes eingesetzt, der einst von der niederländischen Armee genutzt wurde.

Zum Programm gehören erneut zahlreiche Live-Performances und DJ-Sets aus den Bereichen Techno, House, Bass, Ambient und experimentelle elektronische Musik. Zu den angekündigten Live-Acts zählen unter anderem Shygirl, james K, DJ Haram & Sha Ray, The Necks, Namasenda sowie eine eigens für das Festival entwickelte Performance von Fred P. Außerdem feiert Dials, die neue Band von Batu, ihre Premiere.

Auch das DJ-Line-up umfasst zahlreiche internationale Künstler:innen. Bestätigt sind unter anderem Djrum, Objekt, CARISTA, Bitter Babe und ein B2B von Donato Dozzy und Job Jobse. Wie bereits in den vergangenen Jahren werden einzelne Bühnen von Künstler:innen und Kollektiven kuratiert. Das kolumbianische Label TraTraTrax übernimmt 2026 die Bühne The Pit, auf der unter anderem DJ Playero und Los Thuthanaka auftreten. Zudem gestalten Eris Drew und Octo Octa erneut einen eigenen Floor.

Das Konzept des Festivals bleibt weitgehend unverändert. Traditionellerweise setzt das Draaimolen auf ein genreübergreifendes Programm mit zahlreichen Live-Shows, exklusiven Back-to-Back-Sets und kuratierten Bühnen. Die diesjährige Ausgabe knüpft daran an. Künstler wie Batu, CARISTA, Nene H, Eris Drew, Octo Octa oder james K waren bereits im vergangenen Jahr Teil des Programms und kehren 2026 teilweise in neuen Konstellationen zurück.

Auffällig ist jedoch, dass die diesjährige Ausgabe weniger auf außergewöhnliche B2B-Kombinationen mit etablierten Headlinern wie Ben UFO, Blawan, Helena Hauff, Joy Orbison oder Moodymann setzt. Stattdessen rücken neue Live-Produktionen, Hybrid-Performances und kuratierte Bühnen stärker in den Vordergrund.

Das vollständige Line-up sowie weitere Informationen zum Festival sind auf den offiziellen Kanälen des Draaimolen verfügbar. Unseren Nachbericht von 2023 lest ihr hier.

Das Draaimolen 2025 auf dem Gelände des MOB Complex in Tilburg. Auch die Ausgabe 2026 findet wieder am etablierten Standort im Wald statt (Foto: Rafael Dimiioniatis)

News

Weiterlesen

Bundesdrogenbeauftragter: Fast jeder vierte Drogentote ist heute jünger als 30 Jahre

News
Die Zahl der Drogentoten in Deutschland bleibt erschreckend hoch – und die Opfer werden immer jünger. Besonders der gefährliche Mischkonsum und synthetische Drogen bereiten Expert:innen große Sorgen.

Bundesdrogenbeauftragter: Fast jeder vierte Drogentote ist heute jünger als 30 Jahre

News
Die Zahl der Drogentoten in Deutschland bleibt erschreckend hoch – und die Opfer werden immer jünger. Besonders der gefährliche Mischkonsum und synthetische Drogen bereiten Expert:innen große Sorgen.

Rave the Castle: Techno-Demo zieht durch Schwerin

Unter dem Motto „Rave the Castle” zieht eine Demo durch Schwerin. Sie verbindet elektronische Musik mit politischem Protest.
News Johanna Lühr -
Weiterlesen

RSO Berlin: Home Again und Wall2Wall kündigen Line-ups für August-Events an

Zum Zehnjährigen lädt Home Again zu einer 40-stündigen Clubnacht ins Revier Südost. Parallel hat auch Wall2Wall das Programm für seine fünftägige RSO-Übernahme veröffentlicht.
News Johanna Lühr -
Weiterlesen

ROSA: HIVE-Macher eröffnet Kink-Club in den Räumen des Mensch Meier

Die bis zu 1.200 Gäste fassende Location ROSA neben dem DSTRKT richtet sich an sexpositive, kinky und queere Nachtschwärmer.
News Johanna Lühr -
Weiterlesen

Wuppertal: Neuer Club Relikt eröffnet am Wochenende

Der Club im Stadtteil Eberfeld lockt mit zwei Floors, fairen Preisen, lokalem Techno und einem Soft Opening mit dem Butan Club.
News Anne Holzki -
Weiterlesen

Gleisdreieckspark: Berlin bekommt seine erste legale Free-Open-Air-Fläche

Erstmals versucht man in Berlin Free Open Airs nicht als Problem zu behandeln, sondern als Teil der kulturellen Infrastruktur der Stadt.
News Anne Holzki -
Weiterlesen

Drugchecking in Berlin: Etwa die Hälfte aller Drogen sind verunreinigt oder zu hoch dosiert

Seit 2023 gibt es in Berlin ein offizielles, senatsfinanziertes Drugchecking. Nun wurden erstmals Daten der letzten drei Jahre ausgewertet.
News Anne Holzki -
Weiterlesen

Vom Omen bis Rave the Planet: ARD Mediathek bündelt Beiträge zur Clubkultur

ARD Kultur hat sich dem Thema Clubkultur angenommen und bündelt zahllose Beiträge auf einer neuen Landing Page.
News Anne Holzki -
Weiterlesen

kwia: Berliner Listening Bar schließt Ende Juli

Steigende Mieten besiegeln das Aus des kwia. Bis zur Schließung am 25. Juli findet eine Reihe von Abschiedsveranstaltungen statt.
News Johanna Lühr -
Weiterlesen

Rave the Castle: Techno-Demo zieht durch Schwerin

News Johanna Lühr -
Unter dem Motto „Rave the Castle” zieht eine Demo durch Schwerin. Sie verbindet elektronische Musik mit politischem Protest.

RSO Berlin: Home Again und Wall2Wall kündigen Line-ups für August-Events an

News Johanna Lühr -
Zum Zehnjährigen lädt Home Again zu einer 40-stündigen Clubnacht ins Revier Südost. Parallel hat auch Wall2Wall das Programm für seine fünftägige RSO-Übernahme veröffentlicht.

ROSA: HIVE-Macher eröffnet Kink-Club in den Räumen des Mensch Meier

News Johanna Lühr -
Die bis zu 1.200 Gäste fassende Location ROSA neben dem DSTRKT richtet sich an sexpositive, kinky und queere Nachtschwärmer.
Das Relikt befindet sich in der Gathe 50 in 42107 Wuppertal-Elberfeld. Unser Bild wurde 2023 aufgenommen, in dieser Zeit befand sich dort der Pays Club (Foto: Google Street View)

Wuppertal: Neuer Club Relikt eröffnet am Wochenende

News Anne Holzki -
Der Club im Stadtteil Eberfeld lockt mit zwei Floors, fairen Preisen, lokalem Techno und einem Soft Opening mit dem Butan Club.

Gleisdreieckspark: Berlin bekommt seine erste legale Free-Open-Air-Fläche

News Anne Holzki -
Erstmals versucht man in Berlin Free Open Airs nicht als Problem zu behandeln, sondern als Teil der kulturellen Infrastruktur der Stadt.
Koffein, verunreinigt mit einer unbekannten Substanz und unlöslichen Bestandteilen, erworben als Kokain (Foto: Drugchecking Berlin)

Drugchecking in Berlin: Etwa die Hälfte aller Drogen sind verunreinigt oder zu hoch dosiert

News Anne Holzki -
Seit 2023 gibt es in Berlin ein offizielles, senatsfinanziertes Drugchecking. Nun wurden erstmals Daten der letzten drei Jahre ausgewertet.
Sven Väth in der ARD-Doku „Techno House Deutschland” (Foto: Screenshot)

Vom Omen bis Rave the Planet: ARD Mediathek bündelt Beiträge zur Clubkultur

News Anne Holzki -
ARD Kultur hat sich dem Thema Clubkultur angenommen und bündelt zahllose Beiträge auf einer neuen Landing Page.

kwia: Berliner Listening Bar schließt Ende Juli

News Johanna Lühr -
Steigende Mieten besiegeln das Aus des kwia. Bis zur Schließung am 25. Juli findet eine Reihe von Abschiedsveranstaltungen statt.