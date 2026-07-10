Draaimolen: Niederländisches Festival veröffentlicht Line-up

Das niederländische Festival Draaimolen hat das Line-up für die diesjährige Ausgabe bekanntgegeben. Die Veranstaltung findet am 4. und 5. September erneut im MOB Complex im niederländischen Tilburg statt. Nachdem im vergangenen Jahr zeitweise unklar war, ob das Festival an seinen bisherigen Standort zurückkehren kann, steht inzwischen fest, dass das Draaimolen auch 2026 wieder im Waldgelände des MOB Complex stattfinden wird. Eine Petition mit mehr als 26.000 Unterschriften hatte sich für den Erhalt des Veranstaltungsortes eingesetzt, der einst von der niederländischen Armee genutzt wurde.

Zum Programm gehören erneut zahlreiche Live-Performances und DJ-Sets aus den Bereichen Techno, House, Bass, Ambient und experimentelle elektronische Musik. Zu den angekündigten Live-Acts zählen unter anderem Shygirl, james K, DJ Haram & Sha Ray, The Necks, Namasenda sowie eine eigens für das Festival entwickelte Performance von Fred P. Außerdem feiert Dials, die neue Band von Batu, ihre Premiere.

Auch das DJ-Line-up umfasst zahlreiche internationale Künstler:innen. Bestätigt sind unter anderem Djrum, Objekt, CARISTA, Bitter Babe und ein B2B von Donato Dozzy und Job Jobse. Wie bereits in den vergangenen Jahren werden einzelne Bühnen von Künstler:innen und Kollektiven kuratiert. Das kolumbianische Label TraTraTrax übernimmt 2026 die Bühne The Pit, auf der unter anderem DJ Playero und Los Thuthanaka auftreten. Zudem gestalten Eris Drew und Octo Octa erneut einen eigenen Floor.

Das Konzept des Festivals bleibt weitgehend unverändert. Traditionellerweise setzt das Draaimolen auf ein genreübergreifendes Programm mit zahlreichen Live-Shows, exklusiven Back-to-Back-Sets und kuratierten Bühnen. Die diesjährige Ausgabe knüpft daran an. Künstler wie Batu, CARISTA, Nene H, Eris Drew, Octo Octa oder james K waren bereits im vergangenen Jahr Teil des Programms und kehren 2026 teilweise in neuen Konstellationen zurück.

Auffällig ist jedoch, dass die diesjährige Ausgabe weniger auf außergewöhnliche B2B-Kombinationen mit etablierten Headlinern wie Ben UFO, Blawan, Helena Hauff, Joy Orbison oder Moodymann setzt. Stattdessen rücken neue Live-Produktionen, Hybrid-Performances und kuratierte Bühnen stärker in den Vordergrund.

Das vollständige Line-up sowie weitere Informationen zum Festival sind auf den offiziellen Kanälen des Draaimolen verfügbar. Unseren Nachbericht von 2023 lest ihr hier.