Draaimolen: Petition gegen Verlust der Location gestartet

Lea Jessen

Das Draaimolen im niederländischen Tilburg droht seine Location am MOB-Komplex zu verlieren. Die Zukunft des Festivals ist ohne den Ort ungewiss, eine Alternative gibt es nicht. Die Veranstalter:innen haben deswegen eine Petition gestartet und fordern Gemeinde und Provinz auf, das Fortbestehen des Festivals am MOB-Komplex zu sichern.

Dieser ist seit 2019 Veranstaltungsort des Festivals, zuvor musste das Draaimolen bereits seinen ehemaligen Veranstaltungsort Charlotte Oord für kommerzielle Nutzungsprojekte aufgeben. Das Festival und die Location seien unmittelbar „miteinander verwoben” und „geben einander Sinn”, so das Draaimolen im Begleittext zur Petition.

Der Verlust des MOB-Komplexes würde nicht nur das Aus des Festivals bedeuten, sondern auch ein kulturelles und Ökosystem zerstören, das durch öffentliche Investitionen und „kollektive Anstrengungen” entstanden ist.

Das Draaimolen ist ein international anerkanntes und unabhängiges Festival, das seit 2013 besteht und elektronische Musik, visuelle Kunst und Natur vereint. Auf dem Line-up waren bereits Helena Hauff, GiGi FM oder Mary Lake vertreten.

Hier kommt ihr zur Petition.

Unseren Nachbericht zum Draaimolen von 2023 lest ihr hier.

Das Draaimolen 2023 (Foto: Rafael Dimiioniatis)


Foto: Ronile/Pixabay

US-Zölle: Ausnahme für physische Musikprodukte

News Tom-Luca Freund -
Neben Büchern und Magazinen werden CDs, Vinyls und Kassetten als sogenannte „Informationsmaterialien" von den gerade in Kraft getretenen US-Zöllen ausgenommen. Poster und Kleidung werden hingegen mit den neuen Zöllen besteuert.
Julius Steinhoff (Foto: Flickr – Miguel)

20 Jahre Smallville: Party im Südpol Hamburg

News Lea Jessen -
Zwei Dekaden Smallville! Das Label feiert am Samstag unter anderem mit Margaux Gazur, Move D, Edward und Mitgründer Julius Steinhoff.
Das Emerge Festival 2025 in Belfast (Foto: Instagram / emergebelfast)

Emerge Festival: Zwei Besucher:innen gestorben

News Tom-Luca Freund -
Beim nordirischen Dance-Musikfestival sind am vergangenen Wochenende außerdem zwei Besucher:innen ins Krankenhaus eingeliefert worden.
Ausschnitt aus „Take me to the Water: Baptism by Waters both Salty and Sweet" aus der Drexciya-Ausstellung (Foto: National Museum of African Art)

Drexciya: US-Präsident Trump kritisiert Ausstellung

News Tom-Luca Freund -
Drexciya thematisierten oft die Sklaverei. Eine Ausstellung, die daran anknüpft, wird vom Weißen Haus als „anti-amerikanisch" kritisiert.
Die Berliner Spreewiesn (Foto: Spreewiesn)

://about blank: Erfolgreicher Protest gegen Berliner Oktoberfest

News Tom-Luca Freund -
Die Planung der „Spreewiesn" neben dem ://about blank sorgte für eine Kontroverse – nun findet sie doch am alten Standort statt.
Das Nibirii-Festival 2025 (Foto: Nibirii / Facebook)

Nibirii: Schwarzarbeit auf Festival festgestellt

News Lea Jessen -
Neben 50.000 Feiernden war auch das Zollamt Aachen auf dem Nibirii-Festival vertreten – und bemerkte Unregelmäßigkeiten.
Refuge Worldwide (Foto: Molly Maltman)

„Broadcasting the Underground": Berliner Clubcommission vernetzt Community-Radios

News Katharina Pittack -
Was können Community-Radios zum Underground beitragen? Diese und weitere Fragen stellen sich vier namhafte Sender Anfang September.
Lee Collins (Foto: Sounds Familiar)

Lee Collins: Chicago-House-Pionier verstorben

News Katharina Pittack -
Lee Collins trat in die Fußstapfen von Pionieren wie Ron Hardy und prägte Chicago House durch Club-Sets als auch durch Produktionen.

