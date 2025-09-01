Draaimolen: Petition gegen Verlust der Location gestartet

Das Draaimolen im niederländischen Tilburg droht seine Location am MOB-Komplex zu verlieren. Die Zukunft des Festivals ist ohne den Ort ungewiss, eine Alternative gibt es nicht. Die Veranstalter:innen haben deswegen eine Petition gestartet und fordern Gemeinde und Provinz auf, das Fortbestehen des Festivals am MOB-Komplex zu sichern.

Dieser ist seit 2019 Veranstaltungsort des Festivals, zuvor musste das Draaimolen bereits seinen ehemaligen Veranstaltungsort Charlotte Oord für kommerzielle Nutzungsprojekte aufgeben. Das Festival und die Location seien unmittelbar „miteinander verwoben” und „geben einander Sinn”, so das Draaimolen im Begleittext zur Petition.

Der Verlust des MOB-Komplexes würde nicht nur das Aus des Festivals bedeuten, sondern auch ein kulturelles und Ökosystem zerstören, das durch öffentliche Investitionen und „kollektive Anstrengungen” entstanden ist.

Das Draaimolen ist ein international anerkanntes und unabhängiges Festival, das seit 2013 besteht und elektronische Musik, visuelle Kunst und Natur vereint. Auf dem Line-up waren bereits Helena Hauff, GiGi FM oder Mary Lake vertreten.

Hier kommt ihr zur Petition.

