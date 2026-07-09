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Rave the Castle: Techno-Demo zieht durch Schwerin

Johanna Lühr

Am 11. Juli findet die Techno-Demonstration Rave the Castle in Schwerin statt. Organisiert wird die Veranstaltung vom Bündnis PRÜF MV („Prüfung Rettet Übrigens Freiheit”), das mit der Demo ein Zeichen gegen Rechtsextremismus setzen will.

Rave the castle (Foto: Instagram/pruev.mv)

Geplant sind zwei DJ-Wägen, die ab 14 Uhr vom Berliner Platz aus durch die Stadt bis zum Bertha-Klingberg-Platz ziehen. Entlang der Route sind mehrere Kundgebungen vorgesehen, unter anderem am Schweriner Schloss. Musikalisch erwartet die Besucher:innen EDM, Bigroom, Techno und Hardtech. Die Teilnahme an der Demo ist kostenlos.

Mit der Demonstration unterstützt PRÜF MV den bundesweiten Demo-Marathon der Initiative. Die zentrale Forderung: Parteien, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall oder als gesichert rechtsextrem eingestuft werden, durch das Bundesverfassungsgericht überprüfen zu lassen.

Die Demonstrationen von PRÜF MV finden regelmäßig am zweiten Samstag jedes Monats in Schwerin statt. Die letzte Ausgabe wurde am 13. Juni am Stadthafen veranstaltet. Neben Redebeiträgen und Musik bot das Programm unter anderem einen Trommelworkshop sowie ein Open-Mic-Format, bei dem Besucher:innen eigene Beiträge zum Thema auf die Bühne bringen konnten.

Demo-Besucher:innen der letzten Veranstaltung in Schwerin (Foto: Instagram/pruef.mv)

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Das Relikt befindet sich in der Gathe 50 in 42107 Wuppertal-Elberfeld. Unser Bild wurde 2023 aufgenommen, in dieser Zeit befand sich dort der Pays Club (Foto: Google Street View)

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Koffein, verunreinigt mit einer unbekannten Substanz und unlöslichen Bestandteilen, erworben als Kokain (Foto: Drugchecking Berlin)

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Sven Väth in der ARD-Doku „Techno House Deutschland” (Foto: Screenshot)

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