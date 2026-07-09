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RSO Berlin: Home Again und Wall2Wall kündigen Line-ups für August-Events an

Johanna Lühr

Der Berliner Veranstalter Home Again feiert sein zehnjähriges Bestehen mit einer 40-stündigen Jubiläumsparty im Revier Südost. Vom 16. bis 18. August bespielen zahlreiche nationale und internationale Acts insgesamt vier Floors des ehemaligen Brauereigeländes in Schöneweide.

Auf der Mainstage, der Valley Stage, stehen unter anderem Solomun, Ryan Elliott, Chris Stussy und Eris Drew auf dem Programm. Ergänzt wird das Line-up durch Robert Owens, das Home Again Soundsystem sowie ein Takeover des Berliner Kollektivs HEISSS. Alle der vier Floors werden mit Soundsystemen der Berliner Lautsprechermanufaktur  Kirsch Audio ausgestattet.

Zeitgleich hat auch das Berliner Festival Wall2Wall sein diesjähriges Line-up veröffentlicht. Vom 13. bis 17. August übernimmt die Veranstaltungsreihe das RSO. Auf dem Programm stehen unter anderem Monolake, Erol Alkan, Grace Dahl, Jennifer Loveless, Garçon & Agonis, Yanamaste, ÜBERKIKZ und Spekki Webu.

Wie in den vergangenen Jahren setzt Wall2Wall außerdem auf lokale Kollektive. HEISSS, Raster Selected, Xtrude und weitere Berliner Crews kuratieren Teile des Programms.

Alle Informationen sowie die vollständigen Line-ups zu den Partys findet ihr auf den Socials von Home Again und Wall2Wall.

RSO.BERLIN (Foto: Tjard Asseng)

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Das Relikt befindet sich in der Gathe 50 in 42107 Wuppertal-Elberfeld. Unser Bild wurde 2023 aufgenommen, in dieser Zeit befand sich dort der Pays Club (Foto: Google Street View)

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Koffein, verunreinigt mit einer unbekannten Substanz und unlöslichen Bestandteilen, erworben als Kokain (Foto: Drugchecking Berlin)

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Sven Väth in der ARD-Doku „Techno House Deutschland” (Foto: Screenshot)

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