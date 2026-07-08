kwia: Berliner Listening Bar schließt Ende Juli

Die Berliner Ambient- und Listening-Bar kwia wird am 25. Juli endgültig schließen. Das gab das Team auf Instagram bekannt. Bereits im vergangenen August hatten die Betreiber:innen angekündigt, den Betrieb aufgrund steigender Mietkosten einstellen zu müssen. Bis zur Schließung soll das Programm wie geplant weiterlaufen. In den kommenden Wochen lädt das Team zu mehreren Veranstaltungen ein und ruft die Community dazu auf, der Bar den „Abschied zu bereiten, den sie verdient”.

Seit der Eröffnung im Jahr 2021 etablierte sich das kwia als Ort für Ambient-, Experimental- und Listening-Kultur in Berlin. In den vergangenen Jahren traten dort unter anderem CCL, Oli XL, aya, Himera, Buttechno und Jensen Interceptor auf. Zu den letzten Veranstaltungen zählt ein Abend am Mittwoch mit Mike Midnight, 320 und weiteren Acts.