RAW-Gelände: Rave-Demo gegen Immobilien-Investor angekündigt

Der Verein Slust veranstaltet am 19. Juni 2026 eine Rave-Demo unter dem Motto „RAW FÜR ALLE – Clubkultur erhalten, Freiräume schützen”. Dabei wolle man auf die prekäre Lage des RAW-Geländes sowie der dort ansässigen Clubs und Kultureinrichtungen aufmerksam machen. Die Demonstration startet um 18 Uhr am Bahnhof Berlin Ostkreuz und führt von dort zum RAW-Gelände, wo sie gegen 21:45 Uhr enden soll. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, im Weißen Hasen weiterzufeiern. Der Club auf dem RAW-Gelände feiert in dieser Woche sein 11-jähriges Bestehen. Unterstütztung erhält die Demonstration von der Linken in Friedrichshain-Kreuzberg.

Anfang der Woche waren Verhandlungen über einen Bebauungsplan zum Schutz der Clubs auf dem RAW-Gelände gescheitert, nachdem sich die Kurth-Gruppe, Besitzerin des Geländes, aus den Gesprächen mit der Stadt Berlin zurückgezogen hatte. Geplant war ein Kompromiss, bei dem die dortigen Clubs und Kulturbetriebe ein 30-jähriges Bleiberecht zu bezahlbaren Mieten erhalten sollten, während im Gegenzug neue Bauprojekte wie ein Hochhaus und Wohnungen ermöglicht worden wären.

Durch das Scheitern wächst nun der Druck auf die Kulturszene. Erste Räumungen drohen bereits in diesem Monat, konkret ist das Cassiopeia akut gefährdet. Der Club wurde aufgefordert, seine Räumlichkeiten bis zum Ende des Monats zu verlassen. Politik und Bezirk reagieren besorgt und fordern die Wiederaufnahme der Gespräche, um den Erhalt des RAW-Geländes als Kulturstandort für die Stadt Berlin sichern zu können.