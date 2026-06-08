RSO Berlin: Club kündigt Jubiläumstour zum 5. Geburtstag an

Das RSO in Berlin feiert seinen fünften Geburtstag mit einer Reihe von Partys. Den Auftakt macht am 21. Juni das HIVE Festival in Gräfenhainichen. Weiter geht es am 4. Juli im Fvtvr in Paris, gefolgt vom Fuse am 1. August in Brüssel und dem KHIDI am 25. September in Tbilisi. Den Höhepunkt der Reihe bildet eine viertägige Jubiläumsveranstaltung im RSO selbst, die vom 20. bis 23. November stattfindet. Den Abschluss bildet schließlich am 12. Dezember ein Event im Laster Club in Madrid.

Für das HIVE Festival und die Veranstaltung im Fvtvr hat das RSO bereits das Line-up bekannt gegeben. Auf dem HIVE spielen FJAAK, KiNK, Laure Croft b2b Henning Baer, Supergloss und Xiorro. In Paris werden Akua Alarico, Carmen Electro, Elli Acula, Henning Baer, Inox Traxx, Laure Croft, NEUX sowie Xiorro dabei sein.

Das RSO eröffnete 2021 in Berlin-Schöneweide und hat sich mit seiner enormen Kapazität von bis zu 5.000 Gästen seither als feste Größe in der Berliner Clublandschaft etabliert. Mit der Jubiläumstour macht der Club sein Programm und Teile seiner Community nun erstmals offiziell über die Grenzen Berlins hinaus sichtbar.

Entstanden ist das RSO als Nachfolger der 2020 geschlossenen Griessmuehle.