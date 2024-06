Dorian-Gray-Resident Bijan Blum: Geburtstagsfeier im Frankfurter Flughafen

Bijan Blum war von 1978 bis 1986 Resident-DJ der legendären Flughafen-Disco Dorian Gray. Nun kehrt der Musiker, der auch als Model tätig war, in den Frankfurter Flughafen zurück, um seinen 70. Geburtstag zu feiern. Unter dem Motto „In 70 Jahren um die Welt” verwandelt sich die normalerweise als Konferenzstätte genutzte Lounge am Samstag für eine Nacht zurück in eine Partyzone.

Blum gilt als Wegbereiter des Sound of Frankfurt und war im Dorian Gray eine zentrale Figur. Neben seiner DJ-Karriere machte er sich später auch als Model einen Namen und war Mitbetreiber der Frankfurter Underground-Location „U60311”. Zudem legte er regelmäßig im renommierten Le Palace in Paris auf.

Auf der Geburtstagsfeier werden neben Blum auch Raphael Krickow von den Disco Boys und Bernhard Kunz von der Music-Hall Frankfurt spielen.

Das Dorian Gray wurde 1978 eröffnet und gilt als Startschuss des rauschenden Frankfurter Nachtlebens in den Achtzigern und Neunzigern. Der Club im Terminal 1 im Frankfurter Flughafen wurde global als Symbol einer modernen, progressiven Stadt wahrgenommen.