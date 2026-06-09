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Snap!: BMG übernimmt nun auch die Verlagsrechte von Luca Anzilotti

Johanna Lühr

BMG hat die Verlagsrechte des deutschen Produzenten und Snap!-Mitbegründers Luca Anzilotti übernommen. Damit erweitert das in Berlin ansässige Musikunternehmen seine Beteiligung am Katalog der Eurodance-Gruppe, die für Hits wie „Rhythm is a Dancer” verantwortlich ist. 

Bereits 2018 hatte BMG die Rechte an den Tonaufnahmen von Snap! erworben. 2023 folgte die Übernahme der Songwriter-Anteile von Snap!-Hälfte Michael Münzing. Mit dem aktuellen Deal gehen nun auch Anzilottis Verlagsanteile an BMG. Finanzielle Details wurden nicht veröffentlicht. Allerdings erklärte Anzilotti, dass er mit der bisherigen Zusammenarbeit zufrieden sei und in dem Deal nun den „nächsten logischen Schritt” sehe, um das Potenzial der Musik weiter weltweit auszuschöpfen.

Snap!-Mitbegründer Luca Anzilotti hat seine Verlagsrechte an BMG abgetreten. Damit erweitert das Unternehmen seine Beteiligung am Katalog der Eurodance-Gruppe.
Michael Münzing und Luca Anzilotti um 1990 (Foto: Archiv Münzing/ Anzilotti)

Das Studioprojekt Snap! wurde 1989 von Luca Anzilotti und Michael Münzing gegründet und zählt mit Hits wie „The Power”, „Ooops Up” und „Rhythm Is a Dancer” zu den erfolgreichsten Dance-Acts der 1990er-Jahre und zu den Begründern des Eurodance. Das Debütalbum World Power erreichte 1990 in mehreren Ländern die Spitze der Charts, während „Rhythm Is a Dancer” 1992 weltweit zum Hit wurde, unter anderem in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden, Österreich, Italien und Belgien. 

Mit der Übernahme weiterer Rechte am Snap!-Katalog baut BMG sein Engagement im Eurodance-Segment aus, nachdem das Unternehmen bereits 2022 Rechte am Katalog von Haddaway erworben hatte. Außerdem besitzt der Konzern die Verlags- und Masterrechte von Musikstars wie Tina Turner, Rolling Stones und David Bowie sowie die Kataloge erfolgreicher deutscher Künstler:innen wie Nena, Rammstein oder Liquido.

Von links: Hanno Fierdag (Anwalt BMG), Jasper Niebuhr und Jana Vejmelka (beide BMG), der Produzent und Autor Luca Anzilotti sowie Matthias Adelsbach (BMG), Karsten Dropmann (Anwalt Luca Anzilotti) und Philipp Neuhaus (BMG) (Foto: BMG)

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