Organik in Taiwan: Legendäres Elektronik-Festival startet am Wochenende

Am Wochenende beginnt an der Nordküste Taiwans die 13. Ausgabe des Organik Festivals. Zwischen dem 24. und 26. April versammelt das vom lokalen Club Smoke Machine kuratierte Event internationale Schlüsselfiguren der Szene und lokale Talente an einem abgelegenen Küstenabschnitt nördlich von Taipeh.

Innerhalb der asiatischen Festivallandschaft hat sich das Organik über die Jahre eine Sonderstellung erarbeitet. Während viele regionale Großveranstaltungen auf kommerziellere Strukturen setzen, verfolgt das Team einen kompromissloseren, hypnotischen Techno-Entwurf. Dieser Ansatz spiegelt sich auch im diesjährigen Line-up wider, das eine bewusste Balance zwischen internationalen Gästen und der Szene Ostasiens schlägt.

So finden sich neben Namen wie Helena Hauff, Lena Willikens und dem japanischen Techno-Veteranen DJ Nobu zahlreiche lokale Akteure wie Diskonnected, Andy Chiu und Al Burro im Programm. Die verschiedenen Bühnen versprechen einen Spannungsbogen, der von experimentellen Live-Sets am Nachmittag bis zu den charakteristischen Closings in den Morgenstunden reicht.

Der Austragungsort liegt an der schroffen Nordküste Taiwans, etwa eine Autostunde nördlich der Hauptstadt Taipeh. Letzte Ticketkontingente sind derzeit noch über die offiziellen Kanäle verfügbar.

Flyer: organik_festival/Instagram

Organik Festival

24. bis 26. April

Peninsula’s Secret, Taipei

Tickets: etwa 160€