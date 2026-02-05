Mitglied jetzt!
Tresor: Line-up zum 35. Geburtstag angekündigt

Jakob Senger

Der Berliner Club Tresor hat das Line-up zum 35. Geburtstag angekündigt. Am 13. und 14. März 2026 wird der Club seine Türen für mehr als 30 Stunden öffnen. Am Samstag wird zu diesem Anlass auch das OHM als zusätzlicher Veranstaltungsraum in die Geburtstagsfeier des legendären Clubs eingebunden. Zu den Acts gehören unter anderem Fumiya Tanaka, Blake Baxter und Daniel Bell. Daneben bietet das Programm mehrere B2B-Sets, zum Beispiel von Helena Hauff und Imogen, Mareena und Kerrie sowie James Ruskin und Lee Gamble. Auf Live-Performances können sich Fans von Function, Sarah Sommers und UFO95 freuen.

Der Tresor wurde 1991 von Dimitri Hegemann im Tresorraum des ehemaligen Wertheim-Kaufhauses in Berlin-Mitte gegründet und schnell zum zentralen Ort der sich formierenden Techno-Szene nach dem Mauerfall. Als Schnittstelle zwischen Detroit und Berlin holte der Club prägende Künstler wie Jeff Mills oder Underground Resistance nach Deutschland und formte damit einen eigenständigen, rohen Berliner Techno-Sound. Auch nach seinem Umzug in die Köpenicker Straße im Jahr 2007 gilt der Tresor als internationales Symbol für die politische, soziale und ästhetische Sprengkraft von Techno.

Sarah Sommers (Foto: Yuriy Marmeladov)

Discothek Haase in Bremervörde: Mindestens 38 Besucher:innen durch Reizgas-Attacke verletzt

Acht Personen wurden in Krankenhäuser gebracht. Ein Tatverdächtiger ist nicht bekannt, die Polizei ermittelt weiterhin in alle Richtungen.

Discothek Haase in Bremervörde: Mindestens 38 Besucher:innen durch Reizgas-Attacke verletzt

Acht Personen wurden in Krankenhäuser gebracht. Ein Tatverdächtiger ist nicht bekannt, die Polizei ermittelt weiterhin in alle Richtungen.

Pratersauna: Wiener Club von Unbekannten verwüstet

Schon in den letzten Monaten kam es zu Verwerfungen rund um die Pratersauna. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung.
Native Instruments: CEO Nick Williams reagiert auf Insolvenzankündigung

Vor etwa einer Woche wurde bekannt, dass sich Native Instruments in wirtschaftlicher Schieflage befindet. Nun reagiert das Unternehmen.
Grauzone: Kasseler Technoclub schließt

Das Karnak oder das A.R.M.: Viele Clubs und Bars in Kassel mussten aufgeben. Nun hat auch die Grauzone die Türen geschlossen.
City Club: Polizeieinsatz in Augsburg zieht Kritik nach sich

Über 200 Polizeibeamte stürmten den City Club in Augsburg. Betroffene sprechen von Willkür im Rahmen der Razzia.
Ingolstadt: Club B1 schließt

In Ingolstadt hat es das Nachtleben schwer. Nach dem Maki und dem Suxul stellt nun noch ein weiterer Laden seinen Betrieb ein.
Simon Reynolds: Shoegaze-Buch angekündigt

Nach Werken über Rave- und Rock-Kulturen hat Simon Reynolds sein neues Buch angekündigt – über die Neuerfindung der Gitarre.
„Tanzflächen der Wiedervereinigung”: Berliner Clubcommission kündigt Ausstellung an

Der Berliner Mauerfall ließ das Nachtleben der Stadt explodieren. Eine Ausstellung im Herbst 2026 will einen Einblick in diese bahnbrechende Zeit geben.
Klassismus im Kulturbetrieb: Britische Studie belegt Verdrängung der Arbeiterklasse

Ist Kreativität längst Luxus? Der Bericht „Class Ceiling” warnt vor dem Aus der Arbeiterklasse in der Kunst.
