Tresor: Line-up zum 35. Geburtstag angekündigt

Der Berliner Club Tresor hat das Line-up zum 35. Geburtstag angekündigt. Am 13. und 14. März 2026 wird der Club seine Türen für mehr als 30 Stunden öffnen. Am Samstag wird zu diesem Anlass auch das OHM als zusätzlicher Veranstaltungsraum in die Geburtstagsfeier des legendären Clubs eingebunden. Zu den Acts gehören unter anderem Fumiya Tanaka, Blake Baxter und Daniel Bell. Daneben bietet das Programm mehrere B2B-Sets, zum Beispiel von Helena Hauff und Imogen, Mareena und Kerrie sowie James Ruskin und Lee Gamble. Auf Live-Performances können sich Fans von Function, Sarah Sommers und UFO95 freuen.

Der Tresor wurde 1991 von Dimitri Hegemann im Tresorraum des ehemaligen Wertheim-Kaufhauses in Berlin-Mitte gegründet und schnell zum zentralen Ort der sich formierenden Techno-Szene nach dem Mauerfall. Als Schnittstelle zwischen Detroit und Berlin holte der Club prägende Künstler wie Jeff Mills oder Underground Resistance nach Deutschland und formte damit einen eigenständigen, rohen Berliner Techno-Sound. Auch nach seinem Umzug in die Köpenicker Straße im Jahr 2007 gilt der Tresor als internationales Symbol für die politische, soziale und ästhetische Sprengkraft von Techno.