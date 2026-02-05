Mitglied jetzt!
News

Pratersauna: Wiener Club von Unbekannten verwüstet

Michael Sarvi

Unbekannte haben den Wiener Club Pratersauna verwüstet. Erste Schätzungen beziffern den Schaden auf einen sechsstelligen Betrag. Der Vorfall reiht sich in eine Serie rechtlicher Auseinandersetzungen zwischen Betreiber, Gebäudeeigentümer und Pächter ein.

Insgesamt kam es zu massiven Zerstörungen im Innen- und Außenbereich der Pratersauna, darunter beschädigte Glasfronten, verwüstete Bodenbeläge sowie herausgerissene Installationen. Zudem wurden Möbel und Pflanzenteile in den Pool geworfen. Die Anzeige ging vergangenes Wochenende bei der Landespolizeidirektion Wien ein. Diese geht davon aus, dass sich die Tat zwischen dem 19. und 29. Januar 2026 ereignet hat. Bisher gibt es keinen Tatverdacht gegen bestimmte Personen.

Die Misere der Pratersauna begann Ende letzten Jahres. Feministische Kollektive zogen ihr technisches Equipment aus dem Club zurück. Der Grund: Der Mieter des Gebäudes, in dem sich die Pratersauna befindet, wurde wegen versuchter Körperverletzung gegen seine Partnerin festgenommen. Zusätzlich kam es zu einem Zusammenspiel aus Räumungsklagen, Mietstreitigkeiten und wirtschaftlichen Problemen. Der Clubbetrieb endete bereits Mitte Dezember 2025. Nach gegenseitigen Vorwürfen über nicht weitergeleitete Mietzahlungen kam es zur Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gegen die Firma des Pratersauna-Pächters am 21. Januar 2026.

Der verwüstete Aussenbereich der Pratersauna (Foto: Christoph Benkeser)

News

Epstein Files: Entertainmentmogul Casey Wasserman unter Druck

News
Musikerin Billie Eilish hatte die Agentur bereits 2024 verlassen – ziehen andere Acts wie Ben UFO, Charlotte de Witte, KI/KI oder Skrillex jetzt nach?

Epstein Files: Entertainmentmogul Casey Wasserman unter Druck

News
Musikerin Billie Eilish hatte die Agentur bereits 2024 verlassen – ziehen andere Acts wie Ben UFO, Charlotte de Witte, KI/KI oder Skrillex jetzt nach?

Discothek Haase in Bremervörde: Mindestens 38 Besucher:innen durch Reizgas-Attacke verletzt

Acht Personen wurden in Krankenhäuser gebracht. Ein Tatverdächtiger ist nicht bekannt, die Polizei ermittelt weiterhin in alle Richtungen.
News
Native Instruments: CEO Nick Williams reagiert auf Insolvenzankündigung

Vor etwa einer Woche wurde bekannt, dass sich Native Instruments in wirtschaftlicher Schieflage befindet. Nun reagiert das Unternehmen.
News
Grauzone: Kasseler Technoclub schließt

Das Karnak oder das A.R.M.: Viele Clubs und Bars in Kassel mussten aufgeben. Nun hat auch die Grauzone die Türen geschlossen.
News
City Club: Polizeieinsatz in Augsburg zieht Kritik nach sich

Über 200 Polizeibeamte stürmten den City Club in Augsburg. Betroffene sprechen von Willkür im Rahmen der Razzia.
News
Ingolstadt: Club B1 schließt

In Ingolstadt hat es das Nachtleben schwer. Nach dem Maki und dem Suxul stellt nun noch ein weiterer Laden seinen Betrieb ein.
News
Simon Reynolds: Shoegaze-Buch angekündigt

Nach Werken über Rave- und Rock-Kulturen hat Simon Reynolds sein neues Buch angekündigt – über die Neuerfindung der Gitarre.
News
„Tanzflächen der Wiedervereinigung”: Berliner Clubcommission kündigt Ausstellung an

Der Berliner Mauerfall ließ das Nachtleben der Stadt explodieren. Eine Ausstellung im Herbst 2026 will einen Einblick in diese bahnbrechende Zeit geben.
News
Klassismus im Kulturbetrieb: Britische Studie belegt Verdrängung der Arbeiterklasse

Ist Kreativität längst Luxus? Der Bericht „Class Ceiling” warnt vor dem Aus der Arbeiterklasse in der Kunst.
News
