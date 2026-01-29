Das Wurzelfestival veranstaltet eine Fundraiser- und Gedenktour für seinen ehemaligen Booker Danny Fiedler. Dieser verstarb im November nach schwerer Krankheit. Bisher ist ein Termine in der Distillery (30. Januar, auf drei Floors, unter anderem mit Anja Schneider und Filburt), bestätigt. Weitere Stopps sollen folgen. Die Gewinne der Veranstaltungen werden an Fiedlers hinterbliebene Mutter gespendet.

Danny Fiedler war nicht nur DJ und Produzent, sondern auch Booker des Wurzelfestivals und essenzieller Bestandteil des Organisator:innen-Teams. Zuvor engagierte sich Fiedler in der ostdeutschen Clubszene. Einen Namen machte er sich mit Veranstaltungen wie Digital Kreativ, From Five to Five und Libellentanz. Außerdem gründete er das Label Fresh Music Records. Mit der kommenden Club-Tour will man der Person Fiedlers und seinem Vermächtnis gedenken.

Das Wurzelfestival, ehemals Zurück zu den Wurzeln, ist ein mehrtägiges Open-Air-Event, das seit Anfang der Zehnerjahre im brandenburgischen Niedergörsdorf stattfindet. Es versteht sich als integratives und inklusives Projekt, das neben der Musik einen starken Fokus auf Workshops, Kunstinstallationen und gelebte Toleranz legt.