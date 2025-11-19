Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
News

Danny Fiedler: Thüringer Nacht-Aktivist verstorben

Michael Sarvi

Danny Fiedler ist verstorben. Das Wurzelfestival gab bekannt, dass der DJ, Producer, Booker, Labelmacher und Veranstalter einer Krebserkrankung erlegen ist. Szene-Akteur:innen wie Anja Schneider, Super Flu oder die Nation of Gondwana nehmen Anteil am tragischen Verlust des Festivalmachers.

Danny Fiedler wurde am 29. Mai 1979 in Thüringen geboren und entdeckte in den Neunzigern die elektronische Musik. Wenig später veranstaltete er eigene Partys und begann aufzulegen und zu produzieren. Daraus entwickelte sich eine eigene Booking- und Veranstaltungsagentur.

Einen Namen im Leipziger Nachtleben machte sich Fiedler mit Partys in einem Kellergewölbe im Victor Jara und Veranstaltungen in den Gemäuern der Alten Damenhandschuhfabrik.

Zu den von Fiedler organisierten Events gehörten Digital Kreativ, From Five to Five, der Libellentanz, elektronischer Klangkreuzzug und die Fresh Music Records Label Night. 2008 gründete er das Label Fresh Music Records. In diesem Zusammenhang setzte er sich auch für Nachwuchsproduzent:innen ein. Mit dem Projekt Produzenten spielen für Freunde gab er jungen Talenten die Chance, ihre Produktionen vor Publikum vorzustellen.

2011 und 2012 gehörte Fiedler zu den Mitgründer:innen des Wurzelfestivals, dessen Booking er maßgeblich verantwortete. Bis kurz vor seinem Tod übernahm er dort seine Aufgaben.

„Du hast uns allen viel mehr gegeben”, schreibt Anja Schneider unter dem oben verlinkten Post. „Deine Visionen, deine Ideen waren so viel leichter und immer voller Leidenschaft. Das gibt es viel zu selten und deshalb schmerzt es umso mehr, dass du viel zu früh gegangen bist ❤️ meine Gedanken sind mit deiner Familie und Liebsten.”

Danny Fiedler (Foto: Instagram/ Danny Fiedler)


News

Weiterlesen

Spotify: Streamingdienst übernimmt Online-Datenbank WhoSampled

News
WhoSampled soll die Grundlage für das neue Musikentdeckungs-Tool SongDNA bilden, das Spotify mit der Übernahme ankündigt.

Spotify: Streamingdienst übernimmt Online-Datenbank WhoSampled

News
WhoSampled soll die Grundlage für das neue Musikentdeckungs-Tool SongDNA bilden, das Spotify mit der Übernahme ankündigt.

Großbritannien: Regierung will Ticket-Abzocke Riegel vorschieben

Radiohead und Dua Lipa hatten einen offenen Brief an Premierminister Keir Starmer gerichtet – nun reagiert die Politik.
News Jakob Senger -
Weiterlesen

APPLAUS-Award: 1,7 Millionen Euro für 88 Veranstaltende

Einer der drei Hauptpreise ging an das objekt klein a in Dresden. Ebenfalls ausgezeichnet wurden Cassiopeia, KM28, Sameheads und Neue Zukunft in Berlin.
News Katharina Pittack -
Weiterlesen

Fair Play Report: Producer:innen verlieren Millionen durch veraltete Tantiemen-Systeme

Die Initiative Fair Play zeigt finanzielle Missstände auf. Auch in Wien findet ein Pilot-Event statt, das Künstler:innen helfen soll.
News Jakob Senger -
Weiterlesen

AM Club: Neuer Club eröffnet in Berlin

Im Herzen von Berlin-Spandau eröffnet der AM Club seine Türen. Die Opening-Party findet am 29. November statt.
News Michael Sarvi -
Weiterlesen

Bitcoin: Leipziger Initiative will Kryptowährung in der Clubkultur etablieren 

Eine neue Leipziger Initiative setzt sich dafür ein, die Kryptowährung Bitcoin im Clubbetrieb als Zahlungsmittel zu etablieren. Hinter dem Projekt BTC Bitcoin in Club/Kultur...
News Michael Sarvi -
Weiterlesen

Die Berliner Renate: Line-up für die letzte Party bekanntgegeben

Nach 18 Jahren muss die Renate Ende des Jahres schließen. Für 86 Stunden öffnet sie ihre Türen für die Silvester- und die Last-Dance-Party.
News Michael Sarvi -
Weiterlesen

fabric London: Club steht nach schweren Vorwürfen in der Kritik

Die Tanzfläche des Clubs sei männerdominiert und kein sicherer Ort für alle, sagt eine DJ – und stößt damit eine weitreichende Debatte an.
News Katharina Pittack -
Weiterlesen

The Haçienda in Manchester: Apple Music veröffentlicht Mitschnitte aus Clubgeschichte 

Britische House-Vordenker wie Greg Wilson sind ebenso mit Sets vertreten wie US-Größen wie Frankie Knuckles oder Armand Van Helden.
News Jacob Wittmer -
Weiterlesen
Das Glastonbury (Foto: Presse)

Großbritannien: Regierung will Ticket-Abzocke Riegel vorschieben

News Jakob Senger -
Radiohead und Dua Lipa hatten einen offenen Brief an Premierminister Keir Starmer gerichtet – nun reagiert die Politik.
Kulturstaatsminister Wolfram Weimer beim APPLAUS-Award 2025 (Foto: Initiative Musik)

APPLAUS-Award: 1,7 Millionen Euro für 88 Veranstaltende

News Katharina Pittack -
Einer der drei Hauptpreise ging an das objekt klein a in Dresden. Ebenfalls ausgezeichnet wurden Cassiopeia, KM28, Sameheads und Neue Zukunft in Berlin.
DVS1 (Foto: Presse)

Fair Play Report: Producer:innen verlieren Millionen durch veraltete Tantiemen-Systeme

News Jakob Senger -
Die Initiative Fair Play zeigt finanzielle Missstände auf. Auch in Wien findet ein Pilot-Event statt, das Künstler:innen helfen soll.
AM Club (Foto: AM Club)

AM Club: Neuer Club eröffnet in Berlin

News Michael Sarvi -
Im Herzen von Berlin-Spandau eröffnet der AM Club seine Türen. Die Opening-Party findet am 29. November statt.
Falk Wacker (Foto: Alina Simmelbauer)

Bitcoin: Leipziger Initiative will Kryptowährung in der Clubkultur etablieren 

News Michael Sarvi -
Eine neue Leipziger Initiative setzt sich dafür ein, die Kryptowährung Bitcoin im Clubbetrieb als Zahlungsmittel zu etablieren. Hinter dem Projekt BTC Bitcoin in Club/Kultur...
Renate (Foto: Charlotte Elsen)

Die Berliner Renate: Line-up für die letzte Party bekanntgegeben

News Michael Sarvi -
Nach 18 Jahren muss die Renate Ende des Jahres schließen. Für 86 Stunden öffnet sie ihre Türen für die Silvester- und die Last-Dance-Party.

fabric London: Club steht nach schweren Vorwürfen in der Kritik

News Katharina Pittack -
Die Tanzfläche des Clubs sei männerdominiert und kein sicherer Ort für alle, sagt eine DJ – und stößt damit eine weitreichende Debatte an.
DJ Paulette aus Manchester trat im der Haçienda neben internationalen DJ-Größen auf (Foto: Presse)

The Haçienda in Manchester: Apple Music veröffentlicht Mitschnitte aus Clubgeschichte 

News Jacob Wittmer -
Britische House-Vordenker wie Greg Wilson sind ebenso mit Sets vertreten wie US-Größen wie Frankie Knuckles oder Armand Van Helden.

Elektronische Musik und Clubkultur. Seit 1989.

HERAUSGEBER

Verein für Technojournalismus e.V.

Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin

Redaktion

GROOVE Magazin
Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin
Email Redaktion
Email Aboservice

News

Reviews

Podcasts

Features

Charts

Events

JETZT MITGLIED WERDEN

Mein Konto

Archiv