Danny Fiedler: Thüringer Nacht-Aktivist verstorben

Danny Fiedler ist verstorben. Das Wurzelfestival gab bekannt, dass der DJ, Producer, Booker, Labelmacher und Veranstalter einer Krebserkrankung erlegen ist. Szene-Akteur:innen wie Anja Schneider, Super Flu oder die Nation of Gondwana nehmen Anteil am tragischen Verlust des Festivalmachers.

Danny Fiedler wurde am 29. Mai 1979 in Thüringen geboren und entdeckte in den Neunzigern die elektronische Musik. Wenig später veranstaltete er eigene Partys und begann aufzulegen und zu produzieren. Daraus entwickelte sich eine eigene Booking- und Veranstaltungsagentur.

Einen Namen im Leipziger Nachtleben machte sich Fiedler mit Partys in einem Kellergewölbe im Victor Jara und Veranstaltungen in den Gemäuern der Alten Damenhandschuhfabrik.

Zu den von Fiedler organisierten Events gehörten Digital Kreativ, From Five to Five, der Libellentanz, elektronischer Klangkreuzzug und die Fresh Music Records Label Night. 2008 gründete er das Label Fresh Music Records. In diesem Zusammenhang setzte er sich auch für Nachwuchsproduzent:innen ein. Mit dem Projekt Produzenten spielen für Freunde gab er jungen Talenten die Chance, ihre Produktionen vor Publikum vorzustellen.

2011 und 2012 gehörte Fiedler zu den Mitgründer:innen des Wurzelfestivals, dessen Booking er maßgeblich verantwortete. Bis kurz vor seinem Tod übernahm er dort seine Aufgaben.

„Du hast uns allen viel mehr gegeben”, schreibt Anja Schneider unter dem oben verlinkten Post. „Deine Visionen, deine Ideen waren so viel leichter und immer voller Leidenschaft. Das gibt es viel zu selten und deshalb schmerzt es umso mehr, dass du viel zu früh gegangen bist ❤️ meine Gedanken sind mit deiner Familie und Liebsten.”