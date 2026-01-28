Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
News

Native Instruments: Vorläufiges Insolvenzverfahren beantragt

Jakob Senger

Native Instruments, bekannt für Software- und Hardware-Tools wie Maschine, Komplete oder Traktor, hat laut offiziellen Insolvenzbekanntmachungen ein vorläufiges Insolvenzverfahren beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg beantragt. Ein Insolvenzverwalter wurde bestellt, der nun die Vermögenswerte sichert und prüft, ob eine Sanierung oder ein Verkauf des Unternehmens möglich ist. Der Geschäftsbetrieb läuft vorerst weiter, Konsequenzen für die Mitarbeiter:innen und Nutzer:innen sind noch nicht abzusehen. Eine Stellungnahme von Seiten von Native Instruments steht noch aus. Das Berliner Unternehmen gehört mehrheitlich der global tätigen Investmentfirma Francisco Partners, die Native Instruments 2021 übernommen hat.

Das vorläufige Insolvenzverfahren ist ein im deutschen Insolvenzrecht vorgesehener Zwischenschritt zwischen Antragstellung und der Entscheidung über die Eröffnung eines regulären Insolvenzverfahrens. Ein vom Gericht eingesetzter vorläufiger Insolvenzverwalter übernimmt in dieser Phase die Sicherung des Vermögens und verschafft sich einen Überblick über die wirtschaftliche Situation des Unternehmens. Native Instruments ist dabei in seiner finanziellen Handlungsfreiheit eingeschränkt. Vollstreckungen durch Gläubiger, die die Pfändung von Konten oder die Beschlagnahmung von Vermögenswerten beinhalten, sind aber vorerst ausgeschlossen. Ziel des Verfahrens ist es, mögliche Wege zur positiven Fortführung des Unternehmens zu prüfen, darunter Sanierungsmaßnahmen, strukturelle Anpassungen wie Entlassungen oder den Verkauf einzelner Unternehmensteile, während der operative Betrieb zunächst weiterläuft.

Native Instruments wurde 1996 gegründet und ist seitdem als Entwickler, Hersteller und Anbieter von Musiksoftware und -hardware in der internationalen Musikindustrie etabliert, insbesondere in den Bereichen Musikproduktion und DJing. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Berlin und unterhält weitere Standorte unter anderem in Los Angeles, London, Tokio, Paris und Shenzhen. Zu den bekanntesten Produkten zählen der Controller Maschine oder die DJ-Software Traktor. In den vergangenen Jahren wurde das Unternehmen unter dem Dach von Francisco Partners zu einem größeren Verbund ausgebaut: Neben Native Instruments selbst gehören dazu die Musikfirmen iZotope, Plugin Alliance und Brainworx. Während dieses Prozesses kam es wiederholt zu strukturellen Veränderungen und strategischen Neuausrichtungen.

Der Firmensitz von Native Instruments in Berlin (Foto: Presse)

News

Weiterlesen

Sly Dunbar: Prägender Reggae-Drummer verstorben

News
Mit dem Duo Sly & Robbie drückte Sly Dunbar dem Sound von Reggae, Dub und Dancehall seinen Stempel auf – und damit elektronischer Musik.

Sly Dunbar: Prägender Reggae-Drummer verstorben

News
Mit dem Duo Sly & Robbie drückte Sly Dunbar dem Sound von Reggae, Dub und Dancehall seinen Stempel auf – und damit elektronischer Musik.

Time Warp: Deutschland-Termin im Herbst entfällt künftig

Die Entscheidung sei Teil eines natürlichen Prozesses, um die Energie der Marke an einem Zeitpunkt im Jahr zu bündeln.
News Michael Sarvi -
Weiterlesen

Queerpool: Hamburger Partyreihe ruft zu Spenden auf

Mit dem Geld soll der Fortbestand der queeren und sexpositiven Veranstaltungsreihe im Südpol gesichert werden.
News Paul Sauerbruch -
Weiterlesen

Skee Mask: Breakbeat-Producer veröffentlicht Sample Pack

Skee Mask gibt Fans die Möglichkeit, mit dem Klangmaterial zu arbeiten, das ihm seinen einzigartigen Status verliehen hat.
News Paul Sauerbruch -
Weiterlesen

Axxon N.: Leipziger Club stellt Betrieb zum Monatsende ein

Das Axxon N. hatte versucht, sich vom IfZ-Erbe freizumachen und jungen Kollektiven eine Plattform zu bieten. Nun ist nach zehn Monaten Schluss.
News Alexis Waltz -
Weiterlesen

Pitchfork: Musikmagazin führt Bezahlschranke ein

Nach der Übernahme durch Condé Nast und der Verschmelzung mit GQ sind die Inhalte des Musikmagazins nun nicht mehr frei zugänglich.
News Paul Sauerbruch -
Weiterlesen

Berlin: Außengastronomie soll bald länger öffnen dürfen

Berliner Gastronom:innen leiden unter Lärmschutz und überbordender Bürokratie. Franziska Giffey will mit einem neuen Gesetz helfen.
News Paul Sauerbruch -
Weiterlesen

Lunchbox Candy: Queere Berliner Partyreihe wird eingestellt

Lunchbox Candy verband discoide und Achtziger-affine Klänge mit einem Look, der sich vom schwarzen Einerlei der Berliner Nacht absetzte.
News Paul Sauerbruch -
Weiterlesen

Perron: Rotterdamer Club schließt nach 15 Jahren

Der Club gilt als einer der besten mittelgroßen Clubs in der Stadt. In den letzten Wochen sollen etwa DVS1 oder Freddy K. auftreten.
News Paul Sauerbruch -
Weiterlesen

Time Warp: Deutschland-Termin im Herbst entfällt künftig

News Michael Sarvi -
Die Entscheidung sei Teil eines natürlichen Prozesses, um die Energie der Marke an einem Zeitpunkt im Jahr zu bündeln.
Veranstaltungsgrafik von Queerpool (Foto: Instagram/queer.pool)

Queerpool: Hamburger Partyreihe ruft zu Spenden auf

News Paul Sauerbruch -
Mit dem Geld soll der Fortbestand der queeren und sexpositiven Veranstaltungsreihe im Südpol gesichert werden.
Skee Mask

Skee Mask: Breakbeat-Producer veröffentlicht Sample Pack

News Paul Sauerbruch -
Skee Mask gibt Fans die Möglichkeit, mit dem Klangmaterial zu arbeiten, das ihm seinen einzigartigen Status verliehen hat.

Axxon N.: Leipziger Club stellt Betrieb zum Monatsende ein

News Alexis Waltz -
Das Axxon N. hatte versucht, sich vom IfZ-Erbe freizumachen und jungen Kollektiven eine Plattform zu bieten. Nun ist nach zehn Monaten Schluss.

Pitchfork: Musikmagazin führt Bezahlschranke ein

News Paul Sauerbruch -
Nach der Übernahme durch Condé Nast und der Verschmelzung mit GQ sind die Inhalte des Musikmagazins nun nicht mehr frei zugänglich.
Franziska Giffey auf der Klausurtagung der SPD am 25. Januar in Rostock (Foto: Facebook/Franziska Giffey)

Berlin: Außengastronomie soll bald länger öffnen dürfen

News Paul Sauerbruch -
Berliner Gastronom:innen leiden unter Lärmschutz und überbordender Bürokratie. Franziska Giffey will mit einem neuen Gesetz helfen.
Elninodiablo, Mitgründer von Lunchbox Candy (Foto: Instagram/Elninodiablo)

Lunchbox Candy: Queere Berliner Partyreihe wird eingestellt

News Paul Sauerbruch -
Lunchbox Candy verband discoide und Achtziger-affine Klänge mit einem Look, der sich vom schwarzen Einerlei der Berliner Nacht absetzte.
Das Perron in Rotterdam (Foto: Vincent Koster/ Google)

Perron: Rotterdamer Club schließt nach 15 Jahren

News Paul Sauerbruch -
Der Club gilt als einer der besten mittelgroßen Clubs in der Stadt. In den letzten Wochen sollen etwa DVS1 oder Freddy K. auftreten.

Elektronische Musik und Clubkultur. Seit 1989.

HERAUSGEBER

Verein für Technojournalismus e.V.

Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin

Redaktion

GROOVE Magazin
Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin
Email Redaktion
Email Aboservice

News

Reviews

Podcasts

Features

Charts

Events

JETZT MITGLIED WERDEN

Mein Konto

Archiv