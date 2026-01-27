Mitglied jetzt!
Skee Mask: Breakbeat-Producer veröffentlicht Sample Pack

Paul Sauerbruch

Der Münchner Produzent und DJ Skee Mask hat sein erstes Sample-Pack veröffentlicht. Dabei handelt es sich um keine traditionelle Zusammenstellung, etwa mit Drum-Loops, sondern um Soundscapes, die bis zu sechs Minuten lang sind. Die elf Stücke, die zwischen 2021 und 2025 entstanden sind, wurden mit einem Diktaphon aufgenommen und mit Delay, Reverb und Phraser bearbeitet.

Zwar lassen sich die Tracks mit einer Spieldauer von etwa 37 Minuten als Album hören, sind aber nicht als solches gemeint, auch weil jedes der Stücke aus dem Loop eines bereits existierenden Songs resultiert, erklärt der Musiker in den Liner Notes. „Durch das Mikrotape des Diktiergeräts bekamen sie einen ganz anderen Klang als zuvor”, sagt Skee Mask zu seiner Vorgehensweise.

Skee Mask, bürgerlich Bryan Müller, gehört zu den bekanntesten Produzenten und Breakbeat-DJs seiner Generation. Mit dem Album Compro und zahlreichen weiteren Veröffentlichungen hat er maßgeblich zur stilistischen Entwicklung des Genres beigetragen.

Skee Mask bei einem Auftritt 2022 (Foto: Alexis Waltz)

Sly Dunbar: Prägender Reggae-Drummer verstorben

Mit dem Duo Sly & Robbie drückte Sly Dunbar dem Sound von Reggae, Dub und Dancehall seinen Stempel auf – und damit elektronischer Musik.

News
Veranstaltungsgrafik von Queerpool (Foto: Instagram/queer.pool)

Queerpool: Hamburger Partyreihe ruft zu Spenden auf

News
Mit dem Geld soll der Fortbestand der queeren und sexpositiven Veranstaltungsreihe im Südpol gesichert werden.

Axxon N.: Leipziger Club stellt Betrieb zum Monatsende ein

News
Das Axxon N. hatte versucht, sich vom IfZ-Erbe freizumachen und jungen Kollektiven eine Plattform zu bieten. Nun ist nach zehn Monaten Schluss.

Pitchfork: Musikmagazin führt Bezahlschranke ein

News
Nach der Übernahme durch Condé Nast und der Verschmelzung mit GQ sind die Inhalte des Musikmagazins nun nicht mehr frei zugänglich.
Franziska Giffey auf der Klausurtagung der SPD am 25. Januar in Rostock (Foto: Facebook/Franziska Giffey)

Berlin: Außengastronomie soll bald länger öffnen dürfen

News
Berliner Gastronom:innen leiden unter Lärmschutz und überbordender Bürokratie. Franziska Giffey will mit einem neuen Gesetz helfen.
Elninodiablo, Mitgründer von Lunchbox Candy (Foto: Instagram/Elninodiablo)

Lunchbox Candy: Queere Berliner Partyreihe wird eingestellt

News
Lunchbox Candy verband discoide und Achtziger-affine Klänge mit einem Look, der sich vom schwarzen Einerlei der Berliner Nacht absetzte.
Das Perron in Rotterdam (Foto: Vincent Koster/ Google)

Perron: Rotterdamer Club schließt nach 15 Jahren

News
Der Club gilt als einer der besten mittelgroßen Clubs in der Stadt. In den letzten Wochen sollen etwa DVS1 oder Freddy K. auftreten.
Guy Gerber

Guy Gerber: Mavi de Mars legt Einspruch ein

News
Ein Gericht in Mallorca sah als erwiesen an, dass Gerber de Mars nicht vergewaltigt hat, und gab seiner Klage auf Rufschädigung statt.

