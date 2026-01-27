Skee Mask: Breakbeat-Producer veröffentlicht Sample Pack

Der Münchner Produzent und DJ Skee Mask hat sein erstes Sample-Pack veröffentlicht. Dabei handelt es sich um keine traditionelle Zusammenstellung, etwa mit Drum-Loops, sondern um Soundscapes, die bis zu sechs Minuten lang sind. Die elf Stücke, die zwischen 2021 und 2025 entstanden sind, wurden mit einem Diktaphon aufgenommen und mit Delay, Reverb und Phraser bearbeitet.

Zwar lassen sich die Tracks mit einer Spieldauer von etwa 37 Minuten als Album hören, sind aber nicht als solches gemeint, auch weil jedes der Stücke aus dem Loop eines bereits existierenden Songs resultiert, erklärt der Musiker in den Liner Notes. „Durch das Mikrotape des Diktiergeräts bekamen sie einen ganz anderen Klang als zuvor”, sagt Skee Mask zu seiner Vorgehensweise.

Skee Mask, bürgerlich Bryan Müller, gehört zu den bekanntesten Produzenten und Breakbeat-DJs seiner Generation. Mit dem Album Compro und zahlreichen weiteren Veröffentlichungen hat er maßgeblich zur stilistischen Entwicklung des Genres beigetragen.

