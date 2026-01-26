GROOVE Reviews: Die Alben im Januar 2026

Anthony Rother – Exit Utopia (3mulator Boy)

Anthony Rother gehört zu jener zweiten Electro-futuristischen Welle der späten Neunziger, die Maschinenfunk nicht als Retro, sondern als Fortschritt verstand. Neben Carl Finlow, I-F, Le Car oder Underground Resistance formulierte er eine Sprache, in der kühle Präzision und körperlicher Druck kein Widerspruch waren. EXIT UTOPIA knüpft genau hier an.

Schon die ersten Takte machen klar: Rother hat nichts entschärft. Im Gegenteil. Die Klänge sind härter, die Strukturen klarer, die Dramaturgie strenger. Die Stücke sind von einer rauen, industriell schimmernden Textur durchzogen, die sich wie ein Firnis über den Groove legt. EBM-geschärfter Electro, auf Gegenwart getunt, kompromisslos im Ton, diszipliniert im Arrangement. Formal bewegt sich das Album souverän zwischen geradlinigem Four-to-the-Floor, Technobeat-Puls und klassischem Electro.

Der Opener „Escape Reality” formuliert das Programm unmissverständlich: sakrale Orgelklänge, binäre Sprachfragmente, eine Stimme, die weniger erzählt als instruiert. „Manitou” wirkt ballistisch und roh, während „Slave To The Machine” mit wärmeren Flächen arbeitet, ohne seine disziplinierende Strenge aufzugeben. „Layers of Emotions” macht seinem Namen alle Ehre. Der Track durchläuft unterschiedliche Zustände: euphorisierend, treibend, aufsteigend, scheinbar endlos schwebend. Dann der Break – ein Vocal in Dauerschleife, die Harmonie kippt, Spannung entsteht. Doch auch das ist kein Stillstand. Mit einer durchgeschlagenen Drum geht es weiter. Ähnlich zwingend wirkt „If Your World Goes Down”. Der Titel mag Fatalismus suggerieren, doch musikalisch ist das Gegenteil der Fall: Nein, wir wollen nicht untergehen, wir wollen tanzen. Eine böse, modulierte Bassline entwickelt eine eigene Stimme, einzigartig und charakterstark. Eingängige Melodiefragmente, eine Vocoder-Stimme mit Kraftwerk-DNA und schwebende Drone-Sounds treffen aufeinander – Musik für tanzende Robots und Humans. „The Voice of Silence” überzeugt mit einem digi-walzenden Groove, der Spannung aus Reduktion zieht. Und dann, fast lapidar, aber mit umso größerer Wirkung: der letzte Track der LP, „God Machine”. Der Titel sagt schon alles. Treibend, schwebend, mit einer unglaublich eingängigen Melodie, irgendwo zwischen Kraftwerk, House und souliger Offenheit. Tanzbar, warm. Die Referenzen bleiben klar lesbar: klassischer EBM, europäischer Technobeat und früher Machine-Funk. Liron Klangwart

<a href="https://anthonyrother.bandcamp.com/album/exit-utopia">EXIT UTOPIA von Anthony Rother</a>