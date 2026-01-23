GROOVE Reviews: Die Compilations im Januar 2026

Else Marie Pade – Complete Electronic Works 1955-2012 (Dacapo) [2025]

Verlassen wir doch für einen Moment die Welt des Kopfnickens und Einarmhebens in dunklen Höhlen. Begeben wir uns in die Vergangenheit. Und lernen eine Komponistin kennen, die unter den Anhänger:innen akademischer, elektronischer Musik den Status einer Pionierin genießt. Denn Else Marie Pade, die von 1924 bis 2016 lebte, hatte bereits ein Leben inmitten von Partituren von Zwölftonmusik, inmitten der einzigen weiblich geführten Widerstandsgruppe gegen die Nazis sowie als Produzentin des Rundfunks in Dänemark hinter sich. Da machte es „Gong!” oder „Bu-huu-huu-huu-huff” oder ähnlich, und Pade hörte zum ersten Mal die Musique concrète des Komponisten Pierre Schaeffer.

Wenige Jahre später hatte Else Marie Pade bereits ein Musikstudio für elektronische sowie geräuschhafte Musik innerhalb des Dänischen Rundfunks aufgebaut, was sie zu einer Zeitgenossin von Karlheinz Stockhausen, Luc Ferrari oder, in den USA, Pauline Oliveros machte. Die Zusammenstellung Complete Electronic Works 1955-2012 bietet einen Überblick über die eigenständige, das heißt nicht als Soundtrack für Hörspiel produzierte elektronische Musik Pades.

Sie zeigt eine Klangästhetik, die einen nach innen gerichteten Fokus hat, deren Signalverarbeitung jedoch vom Straßenverkehr bis zur Galaxis reicht. In den Mix kommen Autohupen, Gelächter, das Tippen der Schreibmaschinen; die Synthesizer flattern und weiten den Raum, können anderswo jedoch schrecklich schrillen und piepen. Ein leiser Witz, eine Tiefe ohne viel Aufhebens durchzieht die Stücke. Ein Blick in die Veröffentlichungen des Labels der Staatlichen Stiftung der Künste Dänemarks, Dacapo Records, zeigt: Hier ist noch viel zu entdecken. Und im Februar bietet mit den Kunstwerken Berlin eine zentrale Institution der Gegenwartskunst die erste Ausstellung mit Partituren Pades. Christoph Braun