Mixe des Monats: Januar 2026

RIZ LA TEEF – ITPS123 (Ilian Tape)

Mixe werden gerne mit schlauen Wörtern beschrieben, und dieser Text soll keine Ausnahme darstellen: RIZ LA TEEF liefert in zwei Stunden einen kaleidoskopischen Überblick über allerlei UK-Genres. Das heißt: Es erklingen Dubstep, UK Funky, Garage und auch der ein oder andere gerade Beat. Jungle und Drum’n’Bass bleiben außen vor, was dem Fluss des Ganzen guttut: Zu wilde Breaks hätten aus der Bahn geworfen und die geschmeidige Mischung aus Halftime, House und Gunfinger-Momenten torpediert.

RIZ LA TEEF, bürgerlich Alex Patrick, ist das, was man gemeinhin Selector nennt. Der DJ und Labelbetreiber aus Südlondon mischt in seinen Vinyl- und Dubplate-Sets mitunter selbst geschnittene Raritäten mit prominenten Ankerpunkten wie Skreams „If You Know” und zeigt Kontinuitätslinien britischer Clubmusik auf. Das liest sich möglicherweise arg didaktisch, dabei macht dieser Mix von Anfang bis Ende Spaß. In der ersten halben Stunde führt er durch perkussive Wirrnis, dazu erklingt klassisches MCing wie in „Juicy Patty”. Dann nimmt Patrick die Abbiegung in Richtung UK Garage und UK Funky, nun gehen klar definierte Basslines und sehnsüchtige Vocals auf Tuchfühlung. „Too Late (M J Cole Remix)” von 1998 sticht mit seiner Sorgenfreiheit besonders heraus und klingt, um mal einen Berlin-Vergleich zu ziehen, nach einer Mother’s-Finest-Afterhour in der alten Griessmuehle. In diesem Four-to-the-Floor-Abschnitt kommt das unaufgeregte, gönnerhafte Mixing am besten zur Geltung. Tracks verschmelzen butterweich ineinander, behalten dabei aber ihre Autonomie, sporadische Fader-Flicks wirken einerseits abgeklärt, andererseits lebhaft. Nach einer Stunde markiert Dizzee Rascals und D Double Es „Give U More” eine Zäsur, hinter den prägnanten Vocals schleicht sich Skreams bereits erwähnter und zu oft vergessener Nullerjahre-Dubstep an. Wahrscheinlich der schönste Übergang – und das heißt einiges – in einem Mix, der die widerborstige Musiklandschaft des Vereinigten Königreichs in einen beeindruckend stimmigen Ablauf bringt und Reibungspunkte verschiedener Genres fruchtbar macht. Maximilian Fritz