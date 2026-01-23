Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
News

Guy Gerber: Mavi de Mars legt Einspruch ein

Paul Sauerbruch

Vor knapp zwei Wochen wurde bekannt, dass Mavi de Mars wegen Verleumdung des DJs Guy Gerber zu 15 Monaten Haft verurteilt wurde. Zuvor hatte de Mars ihm vorgeworfen, sie 2013 vergewaltigt zu haben. Gegen das Urteil legt sie nun vor einem mallorquinischen Gericht Berufung ein, wie Resident Advisor berichtet.

Mitarbeitende des Magazins hatten Akteneinsicht genommen. „Ich habe gegen das Urteil Berufung eingelegt, und der Fall liegt nun beim Berufungsgericht”, erklärt de Mars gegenüber der Redaktion. Aus Respekt vor dem gerichtlichen Verfahren werde ich mich nicht weiter äußern, so lange die Überprüfung läuft”, sagt sie weiter. Die Berufung wird getrennt von drei Richter:innen geprüft, bevor ein gemeinsames Urteil ergeht.

Nachdem Mavi de Mars online erklärte, Guy Gerber habe ihr 2013 auf einer Party auf Mykonos Drogen verabreicht und sie anschließend vergewaltigt, meldeten sich gegenüber dem Blog The Politics of Dancing drei Frauen mit ähnlichen Anschuldigungen gegen den DJ zu Wort. Dieser wies die Anschuldigungen zurück und klagte wegen Verleumdung gegen De Mars.

De Mars wurde verurteilt, die Verfahrenskosten zu tragen und das Urteil in ihren sozialen Medien zu veröffentlichen. Obwohl eine Haftstrafe von 15 Monaten verhängt wurde, gilt eine tatsächliche Inhaftierung in Spanien als unwahrscheinlich, weil solche Strafen oftmals zur Bewährung ausgesetzt werden.

Guy Gerber (Foto: Presse)

News

Weiterlesen

Perron: Rotterdamer Club schließt nach 15 Jahren

News
Der Club gilt als einer der besten mittelgroßen Clubs in der Stadt. In den letzten Wochen sollen etwa DVS1 oder Freddy K. auftreten.

Perron: Rotterdamer Club schließt nach 15 Jahren

News
Der Club gilt als einer der besten mittelgroßen Clubs in der Stadt. In den letzten Wochen sollen etwa DVS1 oder Freddy K. auftreten.

Djax-Up-Beats: Compilation auf Delsin angekündigt

Nur wenige Labels hatten einen so großen Einfluss auf die Techno-Szene wie Djax-Up-Beats. Nun werden alte Rave-Klassiker neu aufgelegt.
News Michael Sarvi -
Weiterlesen

Pratersauna: Wiener Club muss wieder schließen

Wegen eines Rechtsstreits über Zahlungen und einer Räumungsklage schließt die Pratersauna nach weniger als einem Jahr erneut.
News Paul Sauerbruch -
Weiterlesen

E-Werk: Deutsche Kinemathek zieht in ehemaligen Berliner Club

Nach dem Auszug am Potsdamer Platz wagt die Deutsche Kinemathek im E-Werk einen Neustart mit offenem Ausstellungsformat.
News Jakob Senger -
Weiterlesen

Nach dem Brand von Crans-Montana: Behörden schließen Diskothek Piper in Rom

Das Piper in Rom ist eine der ältesten Diskotheken der Stadt. In den letzten Jahren erlebte der Club allerdings einen Niedergang.
News Michael Sarvi -
Weiterlesen

Mokka-Milch-Eisbar: Ostberliner Café kehrt zurück

Nach über 30 Jahren Pause soll die ikonische Mokka-Milch-Eisbar die Berliner Karl-Marx-Allee wiederbeleben.
News Jakob Senger -
Weiterlesen

AlphaTheta: Neuer 3-Kanal-Mixer vorgestellt

Mit dem DJM-V5 bringt AlphaTheta einen neuen, kompakten Mixer auf den Markt, der viele Features des DJM-V10 enthält.
News Paul Sauerbruch -
Weiterlesen

„Anja Schneider Backstage”: Interview-Podcast umbenannt, neue Folgen angekündigt

Anja Schneider gibt mit ihrem Interview-Podcast Anja Schneider Backstage Einblicke hinter die Kulissen der elektronischen Musik. Dafür spricht sie mit DJs, Journalist:innen, Veranstaltenden und...
News Paul Sauerbruch -
Weiterlesen

Boiler Room: Gründer und CEO verlässt Unternehmen

Nach den angekündigten Entlassungen im vergangenen November setzt sich der Umbruch bei Boiler Room fort – Gründer Blaise Bellville geht.
News Jakob Senger -
Weiterlesen
Djax-up-Beats-Gründerin Miss Djax (Foto: Instagram/ missdjax)

Djax-Up-Beats: Compilation auf Delsin angekündigt

News Michael Sarvi -
Nur wenige Labels hatten einen so großen Einfluss auf die Techno-Szene wie Djax-Up-Beats. Nun werden alte Rave-Klassiker neu aufgelegt.
Die Pratersauna (Foto: Stadt Wien/wien.info)

Pratersauna: Wiener Club muss wieder schließen

News Paul Sauerbruch -
Wegen eines Rechtsstreits über Zahlungen und einer Räumungsklage schließt die Pratersauna nach weniger als einem Jahr erneut.
Das E-Werk (Foto: Presse)

E-Werk: Deutsche Kinemathek zieht in ehemaligen Berliner Club

News Jakob Senger -
Nach dem Auszug am Potsdamer Platz wagt die Deutsche Kinemathek im E-Werk einen Neustart mit offenem Ausstellungsformat.
Der Club Piper in Rom (Foto: Instagram/ piper_club_official)

Nach dem Brand von Crans-Montana: Behörden schließen Diskothek Piper in Rom

News Michael Sarvi -
Das Piper in Rom ist eine der ältesten Diskotheken der Stadt. In den letzten Jahren erlebte der Club allerdings einen Niedergang.
Das Gebäude der Mokka-Milch-Eisbar (Foto: Wikipedia)

Mokka-Milch-Eisbar: Ostberliner Café kehrt zurück

News Jakob Senger -
Nach über 30 Jahren Pause soll die ikonische Mokka-Milch-Eisbar die Berliner Karl-Marx-Allee wiederbeleben.
Der neue 3-Kanal-Mixer DJM-V5 (Foto: AlphaTheta)

AlphaTheta: Neuer 3-Kanal-Mixer vorgestellt

News Paul Sauerbruch -
Mit dem DJM-V5 bringt AlphaTheta einen neuen, kompakten Mixer auf den Markt, der viele Features des DJM-V10 enthält.

„Anja Schneider Backstage”: Interview-Podcast umbenannt, neue Folgen angekündigt

News Paul Sauerbruch -
Anja Schneider gibt mit ihrem Interview-Podcast Anja Schneider Backstage Einblicke hinter die Kulissen der elektronischen Musik. Dafür spricht sie mit DJs, Journalist:innen, Veranstaltenden und...
Blaise Bellville (Foto: LinkedIn/Presse)

Boiler Room: Gründer und CEO verlässt Unternehmen

News Jakob Senger -
Nach den angekündigten Entlassungen im vergangenen November setzt sich der Umbruch bei Boiler Room fort – Gründer Blaise Bellville geht.

Elektronische Musik und Clubkultur. Seit 1989.

HERAUSGEBER

Verein für Technojournalismus e.V.

Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin

Redaktion

GROOVE Magazin
Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin
Email Redaktion
Email Aboservice

News

Reviews

Podcasts

Features

Charts

Events

JETZT MITGLIED WERDEN

Mein Konto

Archiv