News

Luzern: Kopfklang-Rave zu Fasnacht untersagt

Michael Sarvi

Das ursprünglich geplante Techno-Pop-up zur Luzerner Fasnacht wird doch nicht stattfinden. Die Behörden erteilten dem Rave eine Absage. Der Grund sind sicherheitsrelevante Bedenken. Hinter der Veranstaltung stand das Luzerner Kollektiv Kopfklang.

Als Hauptgrund für die Entscheidung nennt die Polizei fehlende Flucht- und Rettungswege sowie das zu erwartende Besucheraufkommen im Bereich der Reussbrücke. Dieses sei während der Fasnacht nicht kontrollierbar. Die Veranstaltung war eigentlich als Wiederbelebung des historischen Balthasar-Hauses geplant.

Schon im Vorfeld hat das Techno-Pop-up für Diskussionen gesorgt. Elektronische Musik ist im Kontext der Luzerner Fasnacht seit jeher umstritten. Mit dem polizeilichen Entscheid erhält die Debatte um den Platz von Clubkultur während der Fasnacht nun neuen Auftrieb.

Die Luzerner Fasnacht ist mit ihrer Hunderte Jahre alten Tradition der bedeutendste Volksbrauch der Zentralschweiz und nach Basel das zweitgrößte Event dieser Art im Land. Im Zentrum stehen die sogenannten Guggenmusiken, aufwendig gestaltete Masken und der Schmutzige Donnerstag.

Umzug zur Luzerner Fasnacht (Foto: Instagram/ luzernerfasi)

Frankie Knuckles: Vergessener Mix erscheint auf Apple Music

Frankie Knuckles gehört zu den Gründervätern der House Music. Nun wird ein Mix veröffentlicht, der 2011 als Doppel-CD erscheinen sollte.

Frankie Knuckles: Vergessener Mix erscheint auf Apple Music

Frankie Knuckles gehört zu den Gründervätern der House Music. Nun wird ein Mix veröffentlicht, der 2011 als Doppel-CD erscheinen sollte.

Babis Panagiotidis: Nürnberger Medienkünstler und Techno-Aktivist verstorben

Panagiotidis schrieb mit der Partyreihe Belly Cloud, auf der er selbst unter dem Alias Babis Cloud auflegte, Nürnberger Technogeschichte.
taz: Diskussion über Musikkritik im Netz angekündigt

Am 20. Januar diskutiert die taz in Berlin, wie Social Media den Musikdiskurs verändert – mit Annekathrin Kohout, Textor und Juliane Liebert.
Paul Kalkbrenner: Open-Air in Hamburg steht auf der Kippe

Paul-Kalkbrenner-Konzerte sorgen immer wieder für Probleme mit Lärm. Nun ringt der Veranstalter in Hamburg um eine Lösung.
GROOVE ON #5: Nächste Community-Party im Coco Boule!

Am 1. Februar begrüßen wir DJ Hell, Curses, Jana Falcon, Kiddy Smile, Narciss und Spencer Parker zu GROOVE ON #5 im Coco Boule.
Kopfklang: Schweizer Label plant Techno-Pop-up zur Fasnacht

Tradition trifft auf elektronische Musik. Das ist nicht allen Luzerner:innen recht, wenn es um die Fasnacht geht.
Renate: Berliner Club öffnet Ende Januar wieder

Nach einer kurzen Renovierung und Neujustierung öffnet der Club nach abgewendeter Schließung wieder – vorerst ohne Green Floor.
Westfalen: Techno-Veranstalter sucht Location in Schwelm

In der westfälischen Kleinstadt Schwelm steht elektronische Musik nicht an der Tagesordnung. Zwei Freunde wollen das nun ändern.
Jonny Knüppel: Berliner Club durch Soli-Party vorerst gerettet

Das Jonny Knüppel bleibt in dieser Sommersaison geöffnet. Im Dezember gaben die Betreiber:innen an, vor dem finanziellen Ruin zu stehen.
