Kopfklang: Schweizer Label plant Techno-Pop-up zur Fasnacht

Michael Sarvi

Das Luzerner Techno-Kollektiv Kopfklang plant zur diesjährigen Fasnacht (das Schweizer Äquivalent zum Karneval) ein sogenanntes Techno-Pop-up. Die Idee: Am 12. Februar will man das innerstädtische Balthasar-Haus mit über 25 DJs bespielen. Das stößt in der siebtgrößten Stadt der Schweiz nicht nur auf Applaus: Traditionalist:innen sehen durch die Party eine mögliche Aufnahme der Luzerner Fasnacht in das immaterielle UNESCO-Kulturerbe gefährdet.

Techno zur Luzerner Fasnacht sorgte auch in den vergangenen Jahren für Diskussionen: Während traditionelle Trommeln und Schlager dominieren, hat elektronische Musik einen geringen Stellenwert. Zudem stoppten die Behörden bereits mehrere Techno-Partys während des Fasnacht-Treibens. Grund hierfür waren rechtliche sowie lärmschutzbezogene Bedenken.

Das Kollektiv Kopfklang hat bereits einen Club in der Luzerner Nachbargemeinde Emmen eröffnet und mehrere Events sowie Festivals organisiert, darunter auch Partys über die Region hinaus. Unterstützt wird das Pop-up-Projekt unter anderem von einem lokalen Bierhersteller und dem Balthasar-Haus selbst, das seit einigen Jahren leer steht. Auch politische Akteure wie der Regierungsrat unterstützen das Format.

Der Umzug zur Luzerner Fasnacht 2023 (Foto: Instagram/ luzernerfasi)

Westfalen: Techno-Veranstalter sucht Location in Schwelm

In der westfälischen Kleinstadt Schwelm steht elektronische Musik nicht an der Tagesordnung. Zwei Freunde wollen das nun ändern.

Westfalen: Techno-Veranstalter sucht Location in Schwelm

In der westfälischen Kleinstadt Schwelm steht elektronische Musik nicht an der Tagesordnung. Zwei Freunde wollen das nun ändern.

Jonny Knüppel: Berliner Club durch Soli-Party vorerst gerettet

Das Jonny Knüppel bleibt in dieser Sommersaison geöffnet. Im Dezember gaben die Betreiber:innen an, vor dem finanziellen Ruin zu stehen.
News Michael Sarvi -
Bandcamp: Plattform verbietet KI-Musik

Für Spotify ist KI-generierte Musik eine Goldgrube, Deezer markiert sie immerhin. Bandcamp schlägt nun einen anderen Weg ein.
News Jakob Senger -
Pearls: Oberpfälzer Diskothek muss nach 18 Jahren schließen

Nun steht endgültig fest, worüber in den letzten Monaten bereits spekuliert wurde: Im April werden die letzten Partys im Pearls stattfinden.
News Jakob Senger -
krakelee: Kollektiv plant neuen Club in Köln

Das Kollektiv krakelee funktioniert ein historisches Industriegebäude in Mülheim zum Club um. Dabei setzt es auf ein genossenschaftliches Modell und Crowdfunding.
News Paul Sauerbruch -
Factory Records: Auktion von Erinnerungsstücken gestartet

Aus dem Archiv von Factory-Records-Gründer Tony Wilson lässt sich auch ein Poster von Joy Divisions erster Factory-Performance ersteigern.
News Jakob Senger -
Mavi De Mars: 15 Monate Gefängnis nach Vergewaltigungsvorwurf gegen Guy Gerber

Mavi De Mars hatte Guy Gerber vorgeworfen, 2013 von dem Musiker vergewaltigt worden zu sein, konnte allerdings keine Beweise vorlegen.
News Paul Sauerbruch -
DJ Por.No: DJ und Aktivist des Berliner Techno-Undergrounds verstorben

DJ Por.No verkörperte den DIY- und Punk-Spirit Berlins wie kaum ein anderer. Nun ist der gebürtige Australier im Alter von 61 Jahren verstorben.
News Paul Sauerbruch -
Airen: Spendenkampagne nach schwerem Unfall

Airen wurde 2009 durch seinen Roman „Strobo” bekannt. Nun braucht der in Mexiko lebende Autor eure Hilfe.
News Paul Sauerbruch -
