Die Platten der Woche mit 1morning, Deniro, Dopplereffekt, Henry Hodson und Kolorit

1morning – Because I Told You So (Ilian Tape)

I told you so oder: Ich hab‘ dir doch gesagt, dass schwarze Klamotten am Strand keine gute Idee sind. Einmal im Jahr kehrt der zugezogene Kern-Berliner seiner kaputten Großstadt-Seele den Rücken zu und sucht sein Glück in der Ferne, um sich mal wieder richtig zu spüren. Die Antwort: verlängertes Wochenende in Lärz. Besser noch: Apulien, weil Italien. Kein Uber, dafür Car Sharing und Fabrizio de André statt Ben Klock. Das Problem: keine Hornhaut an den Fußsohlen, also spielt man Asphalt-Twister. Da kann selbst der Birkenstock-Abdruck auf der Oberseite nichts dran ändern.

Irgendwie so ist das bei 1morning, nur andersrum. Das ist: Die Sonne im Gemüt meets Busfahrertemperament. Analoges Klanggehölz trifft auf Warehouse-Rave. Goodbye Brasilien, hello Ilian Tape. Weniger abstrakt, dafür schön tanzbar. Als hätte man seine Urlaubs-Reels einmal mit Blawan-Sample-Pack durch Ableton gejagt. Also: loopig, maschinell, treibend und trotzdem: lebendig, rhythmisch und, na ja, euphorisierend. Das funktioniert wunderbar mit dem passenden Schuhwerk – und der richtigen Einstellung. Jakob Senger

<a href="https://iliantape.bandcamp.com/album/it076-because-i-told-you-so">IT076 – Because I Told You So von 1morning</a>