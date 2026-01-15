Renate: Berliner Club öffnet Ende Januar wieder

Die Renate hat den Termin für das „Soft Reopening” angekündigt. Nachdem der Berliner Club doch nicht – wie zuvor angekündigt – schließen muss, sollen die ersten Partys am letzten Januarwochenende stattfinden. Der Club am Markgrafendamm nutzt die Übergangsphase für Renovierungsarbeiten und eine interne Neuausrichtung. „Fürs Erste bleibt der Green Floor auf unbestimmte Zeit wegen Renovierungsarbeiten geschlossen, während der restliche Clubbetrieb wie gewohnt weiterläuft”, heißt es in einem Statement.

An der Identität der Renate solle sich jedoch nichts ändern: „Alle Partys finden bis auf Weiteres auf unseren Red-, Black- und Top-Secret-Floors statt, bis wir wieder vollständig am Start sind.” Das Line-up für das Wochenende am 30. und 31. Januar 2026 umfasst unter anderem Renate-Resident Amy Dabbs sowie David Forgaty von Sound Metaphors.

Nach einer Presseerklärung von 2024 sorgte die angekündigte Schließung der Renate für großes Aufsehen und Anfeindungen gegen den Vermieter Tetras Grundbesitz GmbH. Nach internen Gesprächen konnte das Aus im Dezember 2025 jedoch abgewendet werden. Das Renate-Team veröffentlichte in diesem Zuge auch eine Entschuldigung für zuvor getätigte, emotionaler formulierte Aussagen gegenüber dem Vermieter.