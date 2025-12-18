- Advertisement -

- Advertisement -

Die Renate wird entgegen früheren Ankündigungen zum Jahresende nicht schließen. Nach internen Klärungen und erneuten Gesprächen mit der Eigentümerin des Grundstücks am Markgrafendamm, die Tetras Grundbesitz GmbH des Berliner Immobilienspekulanten Gijora Padovicz, konnte eine Verlängerung des Mietverhältnisses erreicht werden.

In einem Blogpost erklärt das Renate-Team, dass die zuvor kommunizierte Schließung „nicht ausreichend intern abgestimmt war”. Die damalige Mitteilung sei in einer „emotional sehr aufgeladenen Situation” veröffentlicht worden. Nach dem Bekanntwerden des damaligen Presse-Statements sei man mit dem Vermieter in einen „lösungsorientierten Dialog” gegangen. Bei den Gesprächen konnte „eine Einigung über die Verlängerung des Mietvertrags erzielt werden, begleitet von der Gründung einer neuen Betreibergesellschaft und einer strukturellen Neuausrichtung des Clubs”, so das Renate-Team.

Das damalige Statement ziehe man zurück und entschuldige sich beim Eigentümer, heißt es weiter. Nach einer kurzen Betriebspause nach Silvester soll der Clubbetrieb in der Renate nun „neu aufgestellt” werden. Die Betreiber:innen betonen aber, dass die Renate auch künftig als kultureller Ort bestehen bleibt – gerade in einer Zeit, in der viele Berliner Clubs wirtschaftlich unter Druck stehen.