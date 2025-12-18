Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
News

Renate: Berliner Club muss doch nicht schließen

Renate (Foto: Charlotte Elsen)
Das Grafitti-bemalte Gebäude der Renate
Michael Sarvi
- Advertisement -
- Advertisement -

Die Renate wird entgegen früheren Ankündigungen zum Jahresende nicht schließen. Nach internen Klärungen und erneuten Gesprächen mit der Eigentümerin des Grundstücks am Markgrafendamm, die Tetras Grundbesitz GmbH des Berliner Immobilienspekulanten Gijora Padovicz, konnte eine Verlängerung des Mietverhältnisses erreicht werden.

In einem Blogpost erklärt das Renate-Team, dass die zuvor kommunizierte Schließung „nicht ausreichend intern abgestimmt war”. Die damalige Mitteilung sei in einer „emotional sehr aufgeladenen Situation” veröffentlicht worden. Nach dem Bekanntwerden des damaligen Presse-Statements sei man mit dem Vermieter in einen „lösungsorientierten Dialog” gegangen. Bei den Gesprächen konnte „eine Einigung über die Verlängerung des Mietvertrags erzielt werden, begleitet von der Gründung einer neuen Betreibergesellschaft und einer strukturellen Neuausrichtung des Clubs”, so das Renate-Team.

Das damalige Statement ziehe man zurück und entschuldige sich beim Eigentümer, heißt es weiter. Nach einer kurzen Betriebspause nach Silvester soll der Clubbetrieb in der Renate nun „neu aufgestellt” werden. Die Betreiber:innen betonen aber, dass die Renate auch künftig als kultureller Ort bestehen bleibt – gerade in einer Zeit, in der viele Berliner Clubs wirtschaftlich unter Druck stehen.

In diesem Text

Weiterlesen

glimmer: Hamburg bekommt neuen Club

Mit dem glimmer soll in Hamburg ein neuer Club in der HafenCity eröffnen. Das Konzept verbindet Clubnächte, Konzerte und weitere Formate.
Michael Sarvi -

Features

DJ Hell über die Rückkehr von Electroclash: „Ich höre das auf den Partys und frage mich: Wo haben die Kids die Sachen her?”

Feature
Heute erscheint das neue, siebte Album von DJ Hell. GROOVE traf den deutschen Techno-Titanen zum Interview in einem Berliner Luxushotel.

[REWIND 2025]: Teure Clubs: Wie kann ich mir das Feiern noch leisten?

Feature
Ob an Club-Tür, Garderobe oder Bar – alles wird teurer. Wir wollten von drei Leser:innen wissen, wie sie mit den Preisen umgehen.

[REWIND2025] Raver-Gottesdienste in Zürich: „Wir kennen keine Beichte”

Feature
Einmal jährlich findet in Zürich ein Techno-Gottesdienst statt – mit Vaterunser, Segen und einem Pfarrer, der auch DJ ist.

Elektronische Musik und Clubkultur. Seit 1989.

HERAUSGEBER

Verein für Technojournalismus e.V.

Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin

Redaktion

GROOVE Magazin
Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin
Email Redaktion
Email Aboservice

News

Reviews

Podcasts

Features

Charts

Events

JETZT MITGLIED WERDEN

Mein Konto

Archiv