Jonny Knüppel: Berliner Club durch Soli-Party vorerst gerettet

Michael Sarvi

Das Jonny Knüppel im Berliner Bezirk Prenzlauer Berg kann nach einer erfolgreichen Soli-Party seine Türen weiterhin offen halten. Vor einer Woche gaben die Betreiber:innen noch an, trotz erfolgreicher Soli- und Silvesterparty „noch nicht über den Berg” zu sein. Nun steht fest: Der Club kann in dieser Sommersaison geöffnet bleiben. Geholfen haben dabei auch viele Spenden.

Dass das Knüppel an seiner jetzigen Adresse in der Greifswalder Straße nicht mehr lange weitermachen kann, ist schon seit längerer Zeit bekannt. Das Areal rund um den ehemaligen Güterbahnhof soll für den Bau von Wohnungen erschlossen werden. Nach Angaben des Inhabers wolle man sich als Kulturraum nicht über den Bau von dringend benötigtem Wohnraum stellen. Außerdem sei das Team bereit, an einem anderen Ort weiterzumachen. Aber auch hierfür fehlen das Geld und das richtige Areal. Zum Großteil wurde der Club in Containern ausgebaut, sodass ein Umzug grundsätzlich möglich wäre.

Das Jonny Knüppel ist seit nunmehr acht Jahren Teil der Berliner Clubszene und wird vom Verein diskoBabel betrieben. Schon einmal musste es umziehen: Aufgrund einer fehlenden Betriebsgenehmigung für den ursprünglichen Standort auf der Lohmühleninsel mussten die Betreiber:innen auf den aktuellen Standort ausweichen.

Das Jonny Knüppel im Prenzlauer Berg (Foto: Joana Pratschke)

Pearls: Oberpfälzer Diskothek muss nach 18 Jahren schließen

Nun steht endgültig fest, worüber in den letzten Monaten bereits spekuliert wurde: Im April werden die letzten Partys im Pearls stattfinden.

Pearls: Oberpfälzer Diskothek muss nach 18 Jahren schließen

Nun steht endgültig fest, worüber in den letzten Monaten bereits spekuliert wurde: Im April werden die letzten Partys im Pearls stattfinden.

krakelee: Kollektiv plant neuen Club in Köln

Das Kollektiv krakelee funktioniert ein historisches Industriegebäude in Mülheim zum Club um. Dabei setzt es auf ein genossenschaftliches Modell und Crowdfunding.
Factory Records: Auktion von Erinnerungsstücken gestartet

Aus dem Archiv von Factory-Records-Gründer Tony Wilson lässt sich auch ein Poster von Joy Divisions erster Factory-Performance ersteigern.
Mavi De Mars: 15 Monate Gefängnis nach Vergewaltigungsvorwurf gegen Guy Gerber

Mavi De Mars hatte Guy Gerber vorgeworfen, 2013 von dem Musiker vergewaltigt worden zu sein, konnte allerdings keine Beweise vorlegen.
DJ Por.No: DJ und Aktivist des Berliner Techno-Undergrounds verstorben

DJ Por.No verkörperte den DIY- und Punk-Spirit Berlins wie kaum ein anderer. Nun ist der gebürtige Australier im Alter von 61 Jahren verstorben.
Airen: Spendenkampagne nach schwerem Unfall

Airen wurde 2009 durch seinen Roman „Strobo” bekannt. Nun braucht der in Mexiko lebende Autor eure Hilfe.
Mental Health in Clubs: Berliner Clubcommission kündigt neue Workshops an

Neben einem Stress- und Resilienztraining bietet die Clubcommission 2026 auch Kurse zu Trauma- und Selbstregulation an.
AlphaTheta: CDJ-3000X unterstützt nun Apple Music

Der Mutterkonzern von Pioneer führt eine neue Funktion für den CDJ3000X ein, die Zugriff auf Apples Streaming-Service gewährt.
„Ukrainian Field Notes": Neues Buch zur Szene im ukrainischen Kriegsgebiet angekündigt

Das Buch versammelt über 300 Stimmen aus der ukrainischen elektronischen Musikszene und zeigt, wie Klang unter Ausnahmebedingungen entsteht.
Das Otto-Langen-Quartier in Köln Mülheim (Foto: krakelee eG /startnext)

Tony Wilson in der TV-Serie „After Dark” (Foto: Wikipedia)

Mavi De Mars, 2022 (Foto: Presse/Facebook)

Autor Airen nach seinem Unfall in Mexiko (Foto: GoFundMe)

Ein Panel der Clubcommission (Foto: Presse)

Das neueste Flagship-Modell von AlphaTheta, der CDJ-3000X (Foto: AlphaTheta)

Ukrainian Field Notes: Sound, Music & Voices From Ukraine After The Full-Scale Invasion (Foto: Velocity Press)

