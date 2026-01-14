Jonny Knüppel: Berliner Club durch Soli-Party vorerst gerettet

Das Jonny Knüppel im Berliner Bezirk Prenzlauer Berg kann nach einer erfolgreichen Soli-Party seine Türen weiterhin offen halten. Vor einer Woche gaben die Betreiber:innen noch an, trotz erfolgreicher Soli- und Silvesterparty „noch nicht über den Berg” zu sein. Nun steht fest: Der Club kann in dieser Sommersaison geöffnet bleiben. Geholfen haben dabei auch viele Spenden.

Dass das Knüppel an seiner jetzigen Adresse in der Greifswalder Straße nicht mehr lange weitermachen kann, ist schon seit längerer Zeit bekannt. Das Areal rund um den ehemaligen Güterbahnhof soll für den Bau von Wohnungen erschlossen werden. Nach Angaben des Inhabers wolle man sich als Kulturraum nicht über den Bau von dringend benötigtem Wohnraum stellen. Außerdem sei das Team bereit, an einem anderen Ort weiterzumachen. Aber auch hierfür fehlen das Geld und das richtige Areal. Zum Großteil wurde der Club in Containern ausgebaut, sodass ein Umzug grundsätzlich möglich wäre.

Das Jonny Knüppel ist seit nunmehr acht Jahren Teil der Berliner Clubszene und wird vom Verein diskoBabel betrieben. Schon einmal musste es umziehen: Aufgrund einer fehlenden Betriebsgenehmigung für den ursprünglichen Standort auf der Lohmühleninsel mussten die Betreiber:innen auf den aktuellen Standort ausweichen.