Pearls: Oberpfälzer Diskothek muss nach 18 Jahren schließen

Das Pearls in Nabburg muss nach 18 Jahren schließen. Das teilten die Verantwortlichen in einem Facebook-Post mit. Damit steht endgültig fest, worüber in den letzten Monaten bereits spekuliert wurde: Im April 2026 werden die letzten Partys in der Oberpfälzer Diskothek stattfinden.

„Wir haben gekämpft wie die Löwen. Wir haben im Hintergrund jede Nacht, jeden Tag gehofft, gebangt und alles versucht, um eine Lösung zu finden”, so die Betreiber:innen. Über die genauen Hintergründe der Schließung ist bislang nichts bekannt, ebenso wenig über mögliche Pläne, das Projekt an anderer Stelle fortzuführen. Bis zur Schließung im April wolle man jedoch noch einmal „Vollgas” geben: „Die Final Season beginnt JETZT. Kommt vorbei. Ein letztes Mal. Lasst uns diesen Abschied so legendär machen, wie die letzten 18 Jahre es waren!”

Das Pearls eröffnete 2008 und etablierte sich als kultureller Ort, geprägt von DJ-Nächten, Motto-Formaten und der ritualisierten Wochenendflucht aus der Provinz. Wie viele Großraumdiskotheken musste sich auch das Pearls in den letzten Jahren immer wieder neu erfinden, um gegen das allgemeine Clubsterben anzukämpfen. Es gilt heute als einer der letzten großen „Dino-Clubs” in der Region, der durch seine Autobahnanbindung und die verschiedenen Floors überlebt hat.