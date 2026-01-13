Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
News

Pearls: Oberpfälzer Diskothek muss nach 18 Jahren schließen

Jakob Senger

Das Pearls in Nabburg muss nach 18 Jahren schließen. Das teilten die Verantwortlichen in einem Facebook-Post mit. Damit steht endgültig fest, worüber in den letzten Monaten bereits spekuliert wurde: Im April 2026 werden die letzten Partys in der Oberpfälzer Diskothek stattfinden.

„Wir haben gekämpft wie die Löwen. Wir haben im Hintergrund jede Nacht, jeden Tag gehofft, gebangt und alles versucht, um eine Lösung zu finden”, so die Betreiber:innen. Über die genauen Hintergründe der Schließung ist bislang nichts bekannt, ebenso wenig über mögliche Pläne, das Projekt an anderer Stelle fortzuführen. Bis zur Schließung im April wolle man jedoch noch einmal „Vollgas” geben: „Die Final Season beginnt JETZT. Kommt vorbei. Ein letztes Mal. Lasst uns diesen Abschied so legendär machen, wie die letzten 18 Jahre es waren!”

Das Pearls eröffnete 2008 und etablierte sich als kultureller Ort, geprägt von DJ-Nächten, Motto-Formaten und der ritualisierten Wochenendflucht aus der Provinz. Wie viele Großraumdiskotheken musste sich auch das Pearls in den letzten Jahren immer wieder neu erfinden, um gegen das allgemeine Clubsterben anzukämpfen. Es gilt heute als einer der letzten großen „Dino-Clubs” in der Region, der durch seine Autobahnanbindung und die verschiedenen Floors überlebt hat.

Das Pearls in Nabburg (Foto: Google Maps)

News

Weiterlesen

Bandcamp: Plattform verbietet KI-Musik

News
Für Spotify ist KI-generierte Musik eine Goldgrube, Deezer markiert sie immerhin. Bandcamp schlägt nun einen anderen Weg ein.

Bandcamp: Plattform verbietet KI-Musik

News
Für Spotify ist KI-generierte Musik eine Goldgrube, Deezer markiert sie immerhin. Bandcamp schlägt nun einen anderen Weg ein.

krakelee: Kollektiv plant neuen Club in Köln

Das Kollektiv krakelee funktioniert ein historisches Industriegebäude in Mülheim zum Club um. Dabei setzt es auf ein genossenschaftliches Modell und Crowdfunding.
News Paul Sauerbruch -
Weiterlesen

Factory Records: Auktion von Erinnerungsstücken gestartet

Aus dem Archiv von Factory-Records-Gründer Tony Wilson lässt sich auch ein Poster von Joy Divisions erster Factory-Performance ersteigern.
News Jakob Senger -
Weiterlesen

Mavi De Mars: 15 Monate Gefängnis nach Vergewaltigungsvorwurf gegen Guy Gerber

Mavi De Mars hatte Guy Gerber vorgeworfen, 2013 von dem Musiker vergewaltigt worden zu sein, konnte allerdings keine Beweise vorlegen.
News Paul Sauerbruch -
Weiterlesen

DJ Por.No: DJ und Aktivist des Berliner Techno-Undergrounds verstorben

DJ Por.No verkörperte den DIY- und Punk-Spirit Berlins wie kaum ein anderer. Nun ist der gebürtige Australier im Alter von 61 Jahren verstorben.
News Paul Sauerbruch -
Weiterlesen

Airen: Spendenkampagne nach schwerem Unfall

Airen wurde 2009 durch seinen Roman „Strobo” bekannt. Nun braucht der in Mexiko lebende Autor eure Hilfe.
News Paul Sauerbruch -
Weiterlesen

Mental Health in Clubs: Berliner Clubcommission kündigt neue Workshops an

Neben einem Stress- und Resilienztraining bietet die Clubcommission 2026 auch Kurse zu Trauma- und Selbstregulation an.
News Jakob Senger -
Weiterlesen

AlphaTheta: CDJ-3000X unterstützt nun Apple Music

Der Mutterkonzern von Pioneer führt eine neue Funktion für den CDJ3000X ein, die Zugriff auf Apples Streaming-Service gewährt.
News Paul Sauerbruch -
Weiterlesen

„Ukrainian Field Notes”: Neues Buch zur Szene im ukrainischen Kriegsgebiet angekündigt

Das Buch versammelt über 300 Stimmen aus der ukrainischen elektronischen Musikszene und zeigt, wie Klang unter Ausnahmebedingungen entsteht.
News Jakob Senger -
Weiterlesen
Das Otto-Langen-Quartier in Köln Mülheim (Foto: krakelee eG /startnext)

krakelee: Kollektiv plant neuen Club in Köln

News Paul Sauerbruch -
Das Kollektiv krakelee funktioniert ein historisches Industriegebäude in Mülheim zum Club um. Dabei setzt es auf ein genossenschaftliches Modell und Crowdfunding.
Tony Wilson in der TV-Serie „After Dark” (Foto: Wikipedia)

Factory Records: Auktion von Erinnerungsstücken gestartet

News Jakob Senger -
Aus dem Archiv von Factory-Records-Gründer Tony Wilson lässt sich auch ein Poster von Joy Divisions erster Factory-Performance ersteigern.
Mavi De Mars, 2022 (Foto: Presse/Facebook)

Mavi De Mars: 15 Monate Gefängnis nach Vergewaltigungsvorwurf gegen Guy Gerber

News Paul Sauerbruch -
Mavi De Mars hatte Guy Gerber vorgeworfen, 2013 von dem Musiker vergewaltigt worden zu sein, konnte allerdings keine Beweise vorlegen.

DJ Por.No: DJ und Aktivist des Berliner Techno-Undergrounds verstorben

News Paul Sauerbruch -
DJ Por.No verkörperte den DIY- und Punk-Spirit Berlins wie kaum ein anderer. Nun ist der gebürtige Australier im Alter von 61 Jahren verstorben.
Autor Airen nach seinem Unfall in Mexiko (Foto: GoFundMe)

Airen: Spendenkampagne nach schwerem Unfall

News Paul Sauerbruch -
Airen wurde 2009 durch seinen Roman „Strobo” bekannt. Nun braucht der in Mexiko lebende Autor eure Hilfe.
Ein Panel der Clubcommission (Foto: Presse)

Mental Health in Clubs: Berliner Clubcommission kündigt neue Workshops an

News Jakob Senger -
Neben einem Stress- und Resilienztraining bietet die Clubcommission 2026 auch Kurse zu Trauma- und Selbstregulation an.
Das neueste Flagship-Modell von AlphaTheta, der CDJ-3000X (Foto: AlphaTheta)

AlphaTheta: CDJ-3000X unterstützt nun Apple Music

News Paul Sauerbruch -
Der Mutterkonzern von Pioneer führt eine neue Funktion für den CDJ3000X ein, die Zugriff auf Apples Streaming-Service gewährt.
Ukrainian Field Notes: Sound, Music & Voices From Ukraine After The Full-Scale Invasion (Foto: Velocity Press)

„Ukrainian Field Notes”: Neues Buch zur Szene im ukrainischen Kriegsgebiet angekündigt

News Jakob Senger -
Das Buch versammelt über 300 Stimmen aus der ukrainischen elektronischen Musikszene und zeigt, wie Klang unter Ausnahmebedingungen entsteht.

Elektronische Musik und Clubkultur. Seit 1989.

HERAUSGEBER

Verein für Technojournalismus e.V.

Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin

Redaktion

GROOVE Magazin
Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin
Email Redaktion
Email Aboservice

News

Reviews

Podcasts

Features

Charts

Events

JETZT MITGLIED WERDEN

Mein Konto

Archiv