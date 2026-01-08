Mitglied jetzt!
News

Mental Health in Clubs: Berliner Clubcommission kündigt neue Workshops an

Jakob Senger

Die Berliner Clubcommission kündigt im Rahmen der Initiative Mental Health in Clubs neue Workshops an. Im Winter und Frühjahr 2026 findet einmal im Monat ein Workshop mit unterschiedlichem Themenschwerpunkt statt. Adressat:innen dieser Angebote sind Mitarbeitende aus dem Berliner Club- und Nachtleben, die sich häufig psychischen Stresssituationen und körperlichen Grenzerfahrungen ausgesetzt sehen. Die Kurse werden auf Deutsch und Englisch angeboten.

Die Workshopreihe beginnt am 27. Januar mit einem Stress- und Resilienztraining. Hierbei geht es um den richtigen Umgang mit stressigen Episoden und Gefühlen der Überforderung an Arbeitsplätzen mit konstanter Reizüberflutung. Am 24. Februar folgt ein Kurs zu Trauma und Selbstregulation, der Basiswissen zu Trauma, Triggern und dem Nervensystem vermitteln soll, um ein besseres Verständnis für die eigene mentale Verfassung zu schaffen. Außerdem finden Kurse zum Thema Substanz- und Alkoholgebrauch statt (29. April 2026) sowie ein Angebot für Führungskräfte (03. Februar 2026). Weitere fortlaufende Angebote wie die psychologische Beratungsstunde an der Charité Berlin stehen wie gewohnt zur Verfügung.

Mental Health in Clubs ist eine Initiative der Clubcommission und der Techniker Krankenkasse. Ziel ist die Untersuchung, Aufklärung und gezielte Verbesserung von Arbeitsbedingungen im Berliner Nachtleben. Erst im November hat die Clubcommission einen umfangreichen Leitfaden für psychische Gesundheit in Clubs veröffentlicht.

Für die Workshops kann man sich unter dem folgenden Link anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos.

Ein Panel der Clubcommission (Foto: Presse)

Ukrainian Field Notes: Sound, Music & Voices From Ukraine After The Full-Scale Invasion (Foto: Velocity Press)

„Ukrainian Field Notes”: Neues Buch zur Szene im ukrainischen Kriegsgebiet angekündigt

News Jakob Senger -
Das Buch versammelt über 300 Stimmen aus der ukrainischen elektronischen Musikszene und zeigt, wie Klang unter Ausnahmebedingungen entsteht.
Eine Party von Radio 80000 im ZIRKA (Foto: radio80k.de)

Radio 80000: Community-Sender sucht neues Studio

News Paul Sauerbruch -
Die Münchner Radiostation sucht nach vier Jahren im Kulturzentrum ZIRKA nach neuen Räumen – in zentralerer Lage.
Ecstasy (Foto: Tumblr)

UK: Ecstasy-Pillen sind zu hoch dosiert

News Jakob Senger -
Neben hohen MDMA-Dosierungen wurden 3-CMC und 4-CMC in britischen Ecstasy-Pillen nachgewiesen. Das ist das Ergebnis einer Studie.
Der Noteinsatz in der Bar Le Constellation (Foto: Instagram/ wall)

Crans-Montana: 40 Tote und Hunderte Verletzte bei Brand in Bar

News Michael Sarvi -
Der Unfall im Kanton Wallis gehört zu den größten und schwersten zivilen Unglücken in der jüngeren Schweizer Geschichte.
Das Female* Producer Collective (Foto: Female* Producer Collective)

Female* Producer Collective: Bewerbungsphase für Season 4 startet

News Jakob Senger -
Das FLINTA*-Programm bietet Workshops, Coachings und Netzwerkformate. Anmelden kann man sich bis Ende Januar.
Das Cover von "Ghana Special: Highlife". Durch Compilation wie diese wurde Highlife auch in Europa bekannt (Foto: Bandcamp/ Soundway Records)

Highlife: Ghanaisches Genre ist immaterielles Kulturerbe der UNESCO

News Michael Sarvi -
Highlife prägte nicht zuletzt den zeitgenössischen Afrobeat und wirkt so bis in die heutige Clubkultur hinein.
Bandcamp Geschäftsführer Dan Melnick (Foto: Presse)

Bandcamp Fridays: Bislang über 130 Millionen Euro ausgeschüttet

News Jakob Senger -
Für dieses Jahr kündigt der Musikdienst acht weitere Termine an, an denen alle Einnahmen direkt an die Künstler:innen gehen.
James Hamilton beim Messen der BPM (Foto: Wikipedia)

James Hamilton: Sammelband des britischen Musikjournalisten erschienen

News Michael Sarvi -
Hamilton gilt als Verfechter gemixter Übergänge zwischen Songs in der Discokultur und als Erfinder von Beats-per-Minute-Angaben als Orientierung für DJs.

