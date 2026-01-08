Mental Health in Clubs: Berliner Clubcommission kündigt neue Workshops an

Die Berliner Clubcommission kündigt im Rahmen der Initiative Mental Health in Clubs neue Workshops an. Im Winter und Frühjahr 2026 findet einmal im Monat ein Workshop mit unterschiedlichem Themenschwerpunkt statt. Adressat:innen dieser Angebote sind Mitarbeitende aus dem Berliner Club- und Nachtleben, die sich häufig psychischen Stresssituationen und körperlichen Grenzerfahrungen ausgesetzt sehen. Die Kurse werden auf Deutsch und Englisch angeboten.

Die Workshopreihe beginnt am 27. Januar mit einem Stress- und Resilienztraining. Hierbei geht es um den richtigen Umgang mit stressigen Episoden und Gefühlen der Überforderung an Arbeitsplätzen mit konstanter Reizüberflutung. Am 24. Februar folgt ein Kurs zu Trauma und Selbstregulation, der Basiswissen zu Trauma, Triggern und dem Nervensystem vermitteln soll, um ein besseres Verständnis für die eigene mentale Verfassung zu schaffen. Außerdem finden Kurse zum Thema Substanz- und Alkoholgebrauch statt (29. April 2026) sowie ein Angebot für Führungskräfte (03. Februar 2026). Weitere fortlaufende Angebote wie die psychologische Beratungsstunde an der Charité Berlin stehen wie gewohnt zur Verfügung.

Mental Health in Clubs ist eine Initiative der Clubcommission und der Techniker Krankenkasse. Ziel ist die Untersuchung, Aufklärung und gezielte Verbesserung von Arbeitsbedingungen im Berliner Nachtleben. Erst im November hat die Clubcommission einen umfangreichen Leitfaden für psychische Gesundheit in Clubs veröffentlicht.

Für die Workshops kann man sich unter dem folgenden Link anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos.