UK: Ecstasy-Pillen sind zu hoch dosiert

Jakob Senger

Ecstasy-Pillen waren in Großbritannien im Jahr 2025 ungewöhnlich hoch dosiert. Oft enthielten die Tabletten mehr als das Doppelte der empfohlenen Dosis für Erwachsene. Das ist das Ergebnis eines Berichts von The Loop, einer gemeinnützigen britischen Drugchecking-Organisation.

Der unabhängig erstellten Studie zufolge wurden in 40 Prozent der getesteten Drogen über 200 Milligramm MDMA nachgewiesen. Die empfohlene Dosis liegt bei 80 bis 120 Milligramm. Laut Untersuchung enthielten von den 430 getesteten Pillen fast alle mehr als 100 Milligramm, ein Bruchteil sogar mehr als 300 Milligramm MDMA. Der hohe Wirkstoffgehalt birgt für Konsument:innen, die nicht über die tatsächliche Potenz der Pillen informiert sind, zusätzliche gesundheitliche Risiken.

Für den Bericht wurden im Vereinigten Königreich im letzten Jahr insgesamt etwa 1250 Substanzen getestet. Neben Pillen wurden auch 800 Substanzen in Pulver- und Kristallform untersucht, bei denen es sich hauptsächlich um Kokain, MDMA und Ketamin handelte. In manchen Proben wurden auch Spuren von 3-CMC und 4-CMC, Abwandlungen von Mephedron, gefunden.

Auch in Berlin ist laut dem Projekt DrugChecking die Zahl der hochdosierten Präparate vergleichsweise hoch, sodass im vergangenen Sommer eine Warnung für die Hälfte aller innerhalb von zwei Jahren getesteten Substanzen ausgesprochen wurde.

In Berlin besteht die Möglichkeit, die Drogen an mehreren Standorten testen zu lassen.

Ecstasy (Foto: Tumblr)

Crans-Montana: 40 Tote und Hunderte Verletzte bei Brand in Bar

Der Unfall im Kanton Wallis gehört zu den größten und schwersten zivilen Unglücken in der jüngeren Schweizer Geschichte.

Crans-Montana: 40 Tote und Hunderte Verletzte bei Brand in Bar

Der Unfall im Kanton Wallis gehört zu den größten und schwersten zivilen Unglücken in der jüngeren Schweizer Geschichte.

Female* Producer Collective: Bewerbungsphase für Season 4 startet

Das FLINTA*-Programm bietet Workshops, Coachings und Netzwerkformate. Anmelden kann man sich bis Ende Januar.
News Jakob Senger -
Highlife: Ghanaisches Genre ist immaterielles Kulturerbe der UNESCO

Highlife prägte nicht zuletzt den zeitgenössischen Afrobeat und wirkt so bis in die heutige Clubkultur hinein.
News Michael Sarvi -
Bandcamp Fridays: Bislang über 130 Millionen Euro ausgeschüttet

Für dieses Jahr kündigt der Musikdienst acht weitere Termine an, an denen alle Einnahmen direkt an die Künstler:innen gehen.
News Jakob Senger -
James Hamilton: Sammelband des britischen Musikjournalisten erschienen

Hamilton gilt als Verfechter gemixter Übergänge zwischen Songs in der Discokultur und als Erfinder von Beats-per-Minute-Angaben als Orientierung für DJs.
News Michael Sarvi -
Initiator Armin Mostoffi über seine Berliner Silvesterparade: „Die Begeisterung der Kollektive hat uns beflügelt” 

Zum Jahreswechsel eine Silvesterparty auf der Straße des 17. Juni? Das kann nur Armin Mostoffi. Hier erklärt er, was euch erwartet.
News Jakob Senger -
U-Club: Wuppertaler Disco will nun doch weitermachen

Der U-Club in Wuppertal stand eigentlich vor dem Aus. Mit einem neu gegründeten gemeinnützigen Verein und einem Spendenaufruf versuchen die Betreiber:innen, den Club noch doch zu retten.
News Paul Sauerbruch -
ROSA: Neue Hoffnung für Greifswalder Techno-Club

Eigentlich schon abgeschrieben, nun doch wieder im Gespräch: Die Stadt stellt sich hinter den Club, Gespräche über dessen Zukunft sollen im kommenden Jahr beginnen.
News Jakob Senger -
Humboldthain: Luxemburger Investor bedroht Berliner Club

Schon bald könnten 120 Mirkoapartments in unmittelbarer Nähe des Clubs entstehen. Nun reagiert Betreiber Ludwig Eben mit einer Petition.
News Jakob Senger -
