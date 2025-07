U-Club: Wuppertaler Club kündigt Schließung an

Der Wuppertaler U-Club schließt zum Jahresende. „Fehlende Wirtschaftlichkeit” sei der Grund für das Ende nach 30 Jahren. Die letzte Party findet am 31. Dezember 2025 statt. Zuvor sollen ab September alle prägenden Partyreihen des U-Clubs zurückgeholt werden.

Der U-Club hat nach eigenen Angaben in den letzten Jahren massiv in die Licht- und Tontechnik investiert. Auch neue Bewirtungs- und Clubkonzepte, zum Beispiel ein Außenbereich am Wupperufer oder eine Aufteilung des Clubs für parallele Veranstaltungen, wurden diskutiert. Diese sind aber am Standort an der Friedrich-Ebert-Allee im Stadtteil Elberfeld nicht machbar.

Die sogenannten Butan Raves, die bisher im U-Club stattgefunden haben, sollen indes weitergehen. „Wir stehen bereits in Kontakt mit diversen Locations in Wuppertal und werden im kommenden Jahr die Schlagzahl sogar noch erhöhen, kündigte Butan-Macher Tobias Wicht an. Davor sollen bis Ende des Jahres noch vier Butan-Veranstaltungen im U-Club stattfinden.

Der Wuppertaler U-Club gilt seit den Neunzigern als eines der wichtigsten Epizentren für elektronische Musik in Nordrhein-Westfalen. Besonders in den späten Neunzigern und frühen Zweitausendern fanden dort regelmäßig wegweisende Techno-Events statt, oft mit einem Fokus auf düsteren, treibenden Sound.