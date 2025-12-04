Mitglied jetzt!
News

Detroit: Museum für elektronische Musik soll in berühmter Ruine entstehen

Paul Sauerbruch

In Detroit entsteht ein Museum für die Geschichte elektronischer Musik. Das Museum of Detroit Electronic Music (MODEM) soll im leerstehenden Packard Plant beheimatet sein, das als Symbol für den industriellen Verfall Michigans gilt. Das Projekt kostet 50 Millionen Dollar (knapp 43 Millionen Euro) und umfasst zudem einen Indoor-Skatepark und zahlreiche Wohnungen.

„Vor fünf Jahren stand das Packard Plant noch als ikonische Ruine da und zog die umliegende Nachbarschaft weiter herunter”, sagt Detroits Bürgermeister Mike Duggan. „Es war eine unglaubliche Menge an Arbeit nötig, um Eigentumstitel für das Gelände zu erhalten und alles abzureißen, was nicht erhalten werden konnte – in der Hoffnung auf einen Tag wie diesen.”

Bis 2029 soll nun ein Raum geschaffen werden, der die Vergangenheit Detroits mit den Möglichkeiten der Zukunft vereint. Durch das MODEM soll die Rave-Kultur, die auch in den Hallen des Packard Plant stattfand, repräsentiert werden. Bezahlbarer Wohnraum und kreative Räume sollen ein neues urbanes Wahrzeichen schaffen.

Detroit wird für viele als Geburtsort des Technos gehandelt. Mitte der Achtziger Jahre litt die Stadt an ihrem wirtschaftlichen Niedergang, was ungewollt fruchtbaren Boden für die Entstehung der Techno- und Ravekultur schuf. Künstler wie Juan Atkins, Derrick May und Kevin Saunderson gelten als die Architekten des frühen Techno.

Das Packard Plant wurde 1903 eröffnet, geplant vom Architekten Albert Kahn. Damals galt es als eine der modernsten Autofabriken der Welt, die in ihrer Blüte über 1,6 Millionen Autos produzierte. Ab den späten Fünfzigern verfiel der Komplex zu einer Ruine. Sie gilt bis heute als historisches Symbol für den industriellen Niedergang Detroits.

Die Ruine des Packard Plant. (Foto: Wikipedia)

News

Jakob Senger
Paul Sauerbruch
Paul Sauerbruch
Jakob Senger
Jakob Senger
Jakob Senger
Paul Sauerbruch
Jakob Senger
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BrauereiSchneiderSW.jpg

Clubcommission-Mitglied Musikbrauerei: Diskussion um rechtsextreme Veranstaltungen

News Jakob Senger -
Die kontroversen Vermietungen der Musikbrauerei stellen die Interessenvertretung der Berliner Clubs vor ein Dilemma.
Das Kraftwerk in Berlin (Foto: Viktor Meier)

ANNEX: Tresor Records nimmt Compilation-Reihe nach 24 Jahren wieder auf

News Paul Sauerbruch -
Tresor Records veröffentlicht nach 24 Jahren die nächste „ANNEX”-Compilation, die Kern und Charakter des Kraftwerks abbildet.
Bicep ist einer der erfolgreichsten Acts des Indie-Labels Ninja tune (Foto: Instagram/ Bicep)

ORCA: Indie-Think-Tank veröffentlicht Studie

News Paul Sauerbruch -
Ein gerechter Umgang mit Musik und deren Schöpfer:innen ist möglich. Zumindest ist das das Ergebnis einer Studie zu unabhängigen Labels.
Autechre by Bafic Tunnel

Autechre: Europa-Tour angekündigt

News Jakob Senger -
Autechre, das legendäre IDM-Duo aus Rochdale, wird im kommenden September auch drei Konzerte im deutschsprachigen Raum geben.
Einer der Schauplätze des Dekmantel At Dawn (Foto: Woody Bos)

Dekmantel: Neues Morgen-Programm mit Jeff Mills und Eris Drew angekündigt

News Jakob Senger -
Bei der zwölften Dekmantel-Ausgabe werden auch James Holden & Surgeon, Channel One, Sampha und Jane Fitz mit Früh-Performances auftreten.

Axxon N.: Leipziger Club kämpft mit finanziellen Problemen

News Jakob Senger -
Erst im April dieses Jahres eröffnet, sieht sich das Axxon N. mit einem Insolvenzeröffnungsverfahren konfrontiert.
Das Projekt X in Bochum (Foto: Facebook/Projekt-X)

Projekt X: Bochumer Club arbeitet an Wiedereröffnung

News Paul Sauerbruch -
Die vermeintliche Schließung des Projekt X entpuppt sich als Zwangspause. Der Bochumer Club musste aufgrund von Auflagen schließen.

Aphex Twin: Zwei neue Tracks auf SoundCloud hochgeladen

News Jakob Senger -
Die neuen Uploads von Aphex Twin erschienen überraschend über Nacht – erstmals neues Material seit „Music From The Merch Desk (2016–2023)”.

