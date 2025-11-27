Kraftwerk: Versteigerung von Equipment erzielt Rekordpreise

Das Equipment des Kraftwerk-Mitbegründers Florian Schneider erzielte bei einer Auktion Rekordpreise. Einige der Geräte erreichten Erlöse weit über der ursprünglichen Schätzung. Schneiders Roland TR-606 wurde mit 5.120 Dollar (knapp 4.400 Euro) für mehr als das Zehnfache des Ausschreibungspreises versteigert. Der Vocoder Sennheiser VSM-201 erzielte sogar 256.000 Dollar (knapp 220.000 Euro), mehr als das Achtfache des geschätzten Werts. Die Versteigerung wurde vom kalifornischen Auktionshaus Juliens Auctions durchgeführt.

Neben Instrumenten kamen auch andere persönliche Gegenstände von Florian Schneider unter den Hammer. Darunter ein Fahrrad des Modells Panasonic Panaracer, das im Tour de France-Video von 1983 zu sehen ist, oder sein Personalausweis aus dem Jahr 1968.

Roland TR-606 Drum Machine (Foto: Juliens Auctions) Panasonic Panaracer Fahrrad (Foto: Juliens Auctions)

Florian Schneider verstarb 2020 im Alter von 73 Jahren. Gemeinsam mit Ralf Hütter hat er 1970 Kraftwerk gegründet und damit den Sound der elektronischen Musikgeschichte nachhaltig geprägt. Florian Schneider verließ Kraftwerk 2008.

Alle versteigerten Gegenstände der Auktion findet ihr hier.