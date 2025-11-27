Mitglied jetzt!
Kraftwerk: Versteigerung von Equipment erzielt Rekordpreise

Jakob Senger

Das Equipment des Kraftwerk-Mitbegründers Florian Schneider erzielte bei einer Auktion Rekordpreise. Einige der Geräte erreichten Erlöse weit über der ursprünglichen Schätzung. Schneiders Roland TR-606 wurde mit 5.120 Dollar (knapp 4.400 Euro) für mehr als das Zehnfache des Ausschreibungspreises versteigert. Der Vocoder Sennheiser VSM-201 erzielte sogar 256.000 Dollar (knapp 220.000 Euro), mehr als das Achtfache des geschätzten Werts. Die Versteigerung wurde vom kalifornischen Auktionshaus Juliens Auctions durchgeführt.

Neben Instrumenten kamen auch andere persönliche Gegenstände von Florian Schneider unter den Hammer. Darunter ein Fahrrad des Modells Panasonic Panaracer, das im Tour de France-Video von 1983 zu sehen ist, oder sein Personalausweis aus dem Jahr 1968. 

Roland TR-606 Drum Machine (Foto: Juliens Auctions)
Roland TR-606 Drum Machine (Foto: Juliens Auctions)
Panasonic Panaracer Fahrrad (Foto: Juliens Auctions)
Panasonic Panaracer Fahrrad (Foto: Juliens Auctions)

Florian Schneider verstarb 2020 im Alter von 73 Jahren. Gemeinsam mit Ralf Hütter hat er 1970 Kraftwerk gegründet und damit den Sound der elektronischen Musikgeschichte nachhaltig geprägt. Florian Schneider verließ Kraftwerk 2008.

Alle versteigerten Gegenstände der Auktion findet ihr hier.



Schloss Ende vergangenen Jahres: das Watergate (Foto: Marie Staggat)

Berliner Kultursenatorin Sarah Wedl-Wilson: Watergate in den Räumen des SchwuZ?

News Jakob Senger -
Auch um neue, kleinere Räume für das insolvente SchwuZ bemühe man sich in Zusammenarbeit mit der Clubcommission.
K.-o.-Tropfen (Foto: Karsten Winegeart)

K.-O.-Tropfen: Einsatz soll stärker bestraft werden

News Michael Sarvi -
Bislang zog der Einsatz von K.O.-Tropfen nur eine Mindestfreiheitsstrafe von drei Jahren nach sich. Dieser Wert wird künftig angehoben.
Die Turmbühne auf der Fusion (Foto: Julian Fischer)

Fusion: Organisator:innen kündigen Pause für 2027 an

News Jakob Senger -
Währenddessen laufen die Vorbereitungen für den Ticketvorverkauf zum 30. Fusion-Jubiläum im kommenden Jahr.
Albert Gabriel (Foto: Instagram/ Albert Gabriel)

Albert Gabriel alias Arj Snoek: Kölner House-Produzent verstorben

News Michael Sarvi -
Als Arj Snoek prägte Albert Gabriel ab Ende der Neunziger die Kölner House-Szene und wurde etwa mit dem Track „Dizko Queen” bekannt.

Boiler Room: Mitarbeitende wegen „Umstrukturierungen” gekündigt

News Jakob Senger -
Nach der Übernahme von Boiler Room durch Superstruct Entertainment folgten Boykotte, nun offenbar Entlassungen im zweistelligen Bereich.
Sven Väth im Omen (Foto: Unbekannt)

MOMEM: Ausstellung über das Omen eröffnet

News Michael Sarvi -
Seltene Fotos, Filmaufnahmen und Zeitdokumente aus den Jahren 1988 bis 1998 erinnern an die Hochzeiten des Frankfurter Clubs Omen.
WhoSampled-Gründer Nadav Poraz (Foto: Presse)

Spotify: Streamingdienst übernimmt Online-Datenbank WhoSampled

News Jakob Senger -
WhoSampled soll die Grundlage für das neue Musikentdeckungs-Tool SongDNA bilden, das Spotify mit der Übernahme ankündigt.
Das Glastonbury (Foto: Presse)

Großbritannien: Regierung will Ticket-Abzocke Riegel vorschieben

News Jakob Senger -
Radiohead und Dua Lipa hatten einen offenen Brief an Premierminister Keir Starmer gerichtet – nun reagiert die Politik.

