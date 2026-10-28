Überfallserie auf ADE-Partys: Diebe greifen mit Pfefferspray an

Während des Amsterdam Dance Events (ADE) sind bei der örtlichen Polizei dutzende Anzeigen und Meldungen zu Schmuckraubüberfällen und damit verbundenen Pfefferspray-Angriffen eingegangen.

Die Vorfälle fanden in einer Reihe Clubs statt. Bei einem Set von Franky Rizardo am 24. Oktober im Gashouder musste die Musik kurzzeitig runtergedreht werden, während die Anwesenden beim Verlassen des Veranstaltungsortes durchsucht wurden. ADE-Besucher Nabil Farah aus Kanada berichtet Ähnliches von einer Veranstaltung mit Adriatique in der SugarFactory. Nachdem eine Goldkette von seinem Hals abgerissen wurde, hielt er Ausschau nach dem Täter. Daraufhin wurde ihm aus nächster Nähe Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Weitere ähnliche Vorfälle ereigneten sich in der RAW-Factory, im Ziggo Dome und Kromhouthal. Berichten zufolge begaben sich 15 Personen zur Erste-Hilfe-Station, niemand wurde schwer verletzt.

Für die Ermittlungen werde die Polizei Kamerabilder anfordern, hießt im oben verlinkten Beitrag. Bisher kam es zu keiner Festnahme.