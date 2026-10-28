News

Überfallserie auf ADE-Partys: Diebe greifen mit Pfefferspray an

Madu Abeysekera

Während des Amsterdam Dance Events (ADE) sind bei der örtlichen Polizei dutzende Anzeigen und Meldungen zu Schmuckraubüberfällen und damit verbundenen Pfefferspray-Angriffen eingegangen

Die Vorfälle fanden in einer Reihe Clubs statt. Bei einem Set von Franky Rizardo am 24. Oktober im Gashouder musste die Musik kurzzeitig runtergedreht werden, während die Anwesenden beim Verlassen des Veranstaltungsortes durchsucht wurden. ADE-Besucher Nabil Farah aus Kanada berichtet Ähnliches von einer Veranstaltung mit Adriatique in der SugarFactory. Nachdem eine Goldkette von seinem Hals abgerissen wurde, hielt er Ausschau nach dem Täter. Daraufhin wurde ihm aus nächster Nähe Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Weitere ähnliche Vorfälle ereigneten sich in der RAW-Factory, im Ziggo Dome und Kromhouthal. Berichten zufolge begaben sich 15 Personen zur Erste-Hilfe-Station, niemand wurde schwer verletzt.

Für die Ermittlungen werde die Polizei Kamerabilder anfordern, hießt im oben verlinkten Beitrag. Bisher kam es zu keiner Festnahme.

Party in der SugarFactory beim Amsterdam Dance Event (Foto: Instagram/amsterdamdancevent)

News

Weiterlesen

Aus Massive X wird Massive XL:  Native Instrumentes erweitert Wavetable-Synthesizer um KI-Feature 

News
Nach einer langen Durststrecke mit einer Reihe von Übernahmen und einer Insolvenz stellt Native Instruments ein starkes Update seines beliebten Instruments vor.

Aus Massive X wird Massive XL:  Native Instrumentes erweitert Wavetable-Synthesizer um KI-Feature 

News
Nach einer langen Durststrecke mit einer Reihe von Übernahmen und einer Insolvenz stellt Native Instruments ein starkes Update seines beliebten Instruments vor.

Braunschweig: Laut Club startet Fundraiser 

Rund 70.000 Euro werden für eine neue Lüftungsanlage fällig, weitere 50.000 Euro fließen in den Brandschutz. Der Betreiberverein kann diese Kosten nicht aus eigener Kraft stemmen.
News Mascha Schaper -
Weiterlesen

Tresor.West: Eigentümer des Gebäudes bekennt sich zum Clubbetrieb

Alexander Richter, der die Phoenixhalle über dem Club mit ausgebaut hat, ist als Mitgründer von Four Artists ein Veteran des Musikgeschäfts.
News Madu Abeysekera -
Weiterlesen

Erdrutschsieg der Linken in Serbien: EXIT Festival und Clubs feiern „Raveland” 

Ex-Präsident Aleksandar Vucic und seine Serbischen Fortschrittspartei hatten Teile der Clubkultur aus dem Land vertrieben – unter anderem das Exit Festival.
News Mascha Schaper -
Weiterlesen

Boris Brejcha: Karriereende für 2028 angekündigt  

Boris Brejcha steht für den Einzug von Pop- und EDM-Logiken in die Techno-Szene. Auf der Haben-Seite kann er eine gewisse Eigensinnigkeit und zahllose Fans vorweisen – besonders in Frankreich, Südeuropa und Lateinamerika.
News Mascha Schaper -
Weiterlesen

Awareness-Arbeit in Wien vor dem Aus: 246.000 Euro Förderung gestrichen

Die Stadt Wien streicht ab 2027 alle Fördermittel für Awareness-Teams im öffentlichen Raum. Das Projekt steht vor dem Aus.
News Christoph Gleich -
Weiterlesen

Nach Fan-Wettbewerb: Daft Punk kündigen offizielle LEGO-Kooperation an

Patrick Harboun und sein Sohn konnten sich beim LEGO-Ideas-Fan-Vote durchsetzen.
News Madu Abeysekera -
Weiterlesen

Nastia cancelt US-Gigs: Trump-Politik gegenüber der Ukraine muss sich ändern

In einem emotionalen Statement erklärt die ukrainische DJ, warum sie bis auf weiteres nicht mehr in den USA auftreten wird.
News Madu Abeysekera -
Weiterlesen

Ogazón: DJ startet Label

Ogazón ist eine der einflussreichsten DJs ihrer Generation. Heute erscheint der erste Release ihres neuen Imprints für „House, Techno und alles dazwischen“
News Alexis Waltz -
Weiterlesen

Braunschweig: Laut Club startet Fundraiser 

News Mascha Schaper -
Rund 70.000 Euro werden für eine neue Lüftungsanlage fällig, weitere 50.000 Euro fließen in den Brandschutz. Der Betreiberverein kann diese Kosten nicht aus eigener Kraft stemmen.

Tresor.West: Eigentümer des Gebäudes bekennt sich zum Clubbetrieb

News Madu Abeysekera -
Alexander Richter, der die Phoenixhalle über dem Club mit ausgebaut hat, ist als Mitgründer von Four Artists ein Veteran des Musikgeschäfts.

Erdrutschsieg der Linken in Serbien: EXIT Festival und Clubs feiern „Raveland” 

News Mascha Schaper -
Ex-Präsident Aleksandar Vucic und seine Serbischen Fortschrittspartei hatten Teile der Clubkultur aus dem Land vertrieben – unter anderem das Exit Festival.

Boris Brejcha: Karriereende für 2028 angekündigt  

News Mascha Schaper -
Boris Brejcha steht für den Einzug von Pop- und EDM-Logiken in die Techno-Szene. Auf der Haben-Seite kann er eine gewisse Eigensinnigkeit und zahllose Fans vorweisen – besonders in Frankreich, Südeuropa und Lateinamerika.
Eine Frau tanzt mit dem Rücken zur Kamera in einem Club

Awareness-Arbeit in Wien vor dem Aus: 246.000 Euro Förderung gestrichen

News Christoph Gleich -
Die Stadt Wien streicht ab 2027 alle Fördermittel für Awareness-Teams im öffentlichen Raum. Das Projekt steht vor dem Aus.
Daft Punk als LEGO-Figuren (Foto: Instagram/lego)

Nach Fan-Wettbewerb: Daft Punk kündigen offizielle LEGO-Kooperation an

News Madu Abeysekera -
Patrick Harboun und sein Sohn konnten sich beim LEGO-Ideas-Fan-Vote durchsetzen.

Nastia cancelt US-Gigs: Trump-Politik gegenüber der Ukraine muss sich ändern

News Madu Abeysekera -
In einem emotionalen Statement erklärt die ukrainische DJ, warum sie bis auf weiteres nicht mehr in den USA auftreten wird.
DJ Ogazón (Foto: Instagram/ogazon.dj)

Ogazón: DJ startet Label

News Alexis Waltz -
Ogazón ist eine der einflussreichsten DJs ihrer Generation. Heute erscheint der erste Release ihres neuen Imprints für „House, Techno und alles dazwischen“