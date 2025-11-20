Mitglied jetzt!
News

MOMEM: Ausstellung über das Omen eröffnet

Michael Sarvi

Das Museum of Modern Electronic Music (MOMEM) widmet dem legendären Frankfurter Club Omen eine Ausstellung. Dieser gehört zwischen 1988 und seiner Schließung im Jahre 1998 zu den bekanntesten Lokalitäten für elektronische Musik in Deutschland. Die Ausstellung, die bis zum 29. März 2026 zu sehen ist, zeigt über 100 Fotos von Ernst Stratmann und Sascha Luond. Außerdem zeigt das MOMEM seltene Filmaufnahmen von Pit Weber und Original-Equipment des Clubs.

Am 22. November findet eine zweite Vernissage mit anschließender Afterparty statt, bei der ehemalige OMEN-Residents wie Frank Lorber, Toni Rios, Pauli Steinbach und Dag Lerner auflegen. Um das Projekt zu realisieren, sammelte das MOMEM Spenden über eine Crowdfunding-Kampangne. Tickets für die Ausstellung „OMEN Club Frankfurt 1988-1998 – New Electronic Ecstasy” findet ihr hier.

Das OMEN gilt als einer der einflussreichsten Techno-Clubs der Musikgeschichte. Unter der Regie von Sven Väth entwickelte sich dort in den Neunzigern der Sound of Frankfurt. Die exzessiven Nächte im Parkhaus an der Junghofstraße genießen bis heute absoluten Kultstatus.

Frank Lorbers Mix aus dem Omen von Silvester 1995 für unsere Resident-Podcast-Reihe hört ihr hier.

MOMEN Ausstellung: "OMEN Club Frankfurt 1988-1998 – New Electronic Ecstasy" (Foto: MOMEN)
MOMEN Ausstellung: „OMEN Club Frankfurt 1988-1998 – New Electronic Ecstasy“ (Foto: MOMEN)
Sven Väth im Omen (Foto: Unbekannt)


Großbritannien: Regierung will Ticket-Abzocke Riegel vorschieben

Radiohead und Dua Lipa hatten einen offenen Brief an Premierminister Keir Starmer gerichtet – nun reagiert die Politik.

News
Danny Fiedler: Thüringer Nacht-Aktivist verstorben

Mit Danny Fiedler ist ein Mensch verstorben, der die ostdeutsche Szene in vielerlei Hinsicht bereicherte.
APPLAUS-Award: 1,7 Millionen Euro für 88 Veranstaltende

Einer der drei Hauptpreise ging an das objekt klein a in Dresden. Ebenfalls ausgezeichnet wurden Cassiopeia, KM28, Sameheads und Neue Zukunft in Berlin.
Fair Play Report: Producer:innen verlieren Millionen durch veraltete Tantiemen-Systeme

Die Initiative Fair Play zeigt finanzielle Missstände auf. Auch in Wien findet ein Pilot-Event statt, das Künstler:innen helfen soll.
AM Club: Neuer Club eröffnet in Berlin

Im Herzen von Berlin-Spandau eröffnet der AM Club seine Türen. Die Opening-Party findet am 29. November statt.
Bitcoin: Leipziger Initiative will Kryptowährung in der Clubkultur etablieren 

Eine neue Leipziger Initiative setzt sich dafür ein, die Kryptowährung Bitcoin im Clubbetrieb als Zahlungsmittel zu etablieren. Hinter dem Projekt BTC Bitcoin in Club/Kultur...
Die Berliner Renate: Line-up für die letzte Party bekanntgegeben

Nach 18 Jahren muss die Renate Ende des Jahres schließen. Für 86 Stunden öffnet sie ihre Türen für die Silvester- und die Last-Dance-Party.
fabric London: Club steht nach schweren Vorwürfen in der Kritik

Die Tanzfläche des Clubs sei männerdominiert und kein sicherer Ort für alle, sagt eine DJ – und stößt damit eine weitreichende Debatte an.
The Haçienda in Manchester: Apple Music veröffentlicht Mitschnitte aus Clubgeschichte 

Britische House-Vordenker wie Greg Wilson sind ebenso mit Sets vertreten wie US-Größen wie Frankie Knuckles oder Armand Van Helden.
News

