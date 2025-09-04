MOMEM Frankfurt: Crowdfunding für OMEN-Ausstellung gestartet

Das Museum of Modern Electronic Music (MOMEM) plant im Oktober eine multimediale Ausstellung über den legendären Frankfurter Club OMEN und hat dafür ein Crowdfunding gestartet. Unter dem Namen „OMEN – Wild und Wundervoll” sollen über drei Wochen mehr als hundert visuelle Erinnerungen wie Fotos, Flyer, aber auch Filme, Interviews und Original-Objekte aus dem Club selbst ausgestellt werden. Davor müssen allerdings 2.900 Euro für die Produktion gesammelt werden.

„Die Finanzierung wird für die Recherche, Interviews, Grafiken, Textredaktion sowie Auf- und Abbau benötigt”, heißt es in einer Erklärung des Museums. Neben dem Crowdfunding finanziert sich das Programm über Sponsorings und Eintrittsgelder. Die Stadt Frankfurt stellt die Räumlichkeiten der Hauptwache, des Standorts des MOMEM, kostenlos bereit.

Die Ausstellung wird von Clubnächten am Freitag und Samstag begleitet, bei denen OMEN-Residents wie Frank Lorber oder Pauli auflegen.

Das OMEN war ein international bekannter Techno-Club, der von 1988 bis 1998 in Frankfurt existierte, bevor der Mietvertrag auslief und das Gebäude abgerissen wurde. Er wurde von Sven Väth, Michael Münzing und Matthias Martinsohn im ehemaligen Vogue Club gegründet.

Hier könnt ihr die Ausstellung unterstützen.