MOMEM Frankfurt: Crowdfunding für OMEN-Ausstellung gestartet

Lea Jessen

Das Museum of Modern Electronic Music (MOMEM) plant im Oktober eine multimediale Ausstellung über den legendären Frankfurter Club OMEN und hat dafür ein Crowdfunding gestartet. Unter dem Namen „OMEN – Wild und Wundervoll” sollen über drei Wochen mehr als hundert visuelle Erinnerungen wie Fotos, Flyer, aber auch Filme, Interviews und Original-Objekte aus dem Club selbst ausgestellt werden. Davor müssen allerdings 2.900 Euro für die Produktion gesammelt werden.

„Die Finanzierung wird für die Recherche, Interviews, Grafiken, Textredaktion sowie Auf- und Abbau benötigt”, heißt es in einer Erklärung des Museums. Neben dem Crowdfunding finanziert sich das Programm über Sponsorings und Eintrittsgelder. Die Stadt Frankfurt stellt die Räumlichkeiten der Hauptwache, des Standorts des MOMEM, kostenlos bereit.

Die Ausstellung wird von Clubnächten am Freitag und Samstag begleitet, bei denen OMEN-Residents wie Frank Lorber oder Pauli auflegen.

Das OMEN war ein international bekannter Techno-Club, der von 1988 bis 1998 in Frankfurt existierte, bevor der Mietvertrag auslief und das Gebäude abgerissen wurde. Er wurde von Sven Väth, Michael Münzing und Matthias Martinsohn im ehemaligen Vogue Club gegründet.

Hier könnt ihr die Ausstellung unterstützen.

Das MOMEM Museum (Foto: Jens Balkenborg)


Das Indian Spirit 2025 (Foto: Indian Spirit)

Indian Spirit: Polizistin durch Festivalbesucher schwer verletzt

News Katharina Pittack -
Ein Mann stand unter Drogeneinfluss und schlug mehrfach auf die Beamtin ein. Sie ist derzeit dienstunfähig.
Das PAN am Engelbosteler Damm in Hannover (Foto: Google Street View)

PAN: Hannoveraner Techno-Club schließt

News Tom-Luca Freund -
Ende Oktober finden die letzten Partys auf dem Engelbosteler Damm statt. Ob das PAN an anderer Stelle wieder aufmacht, ist unklar.
Das Anta Gathering 2025 wurde boykottiert und abgesagt (Foto: Anta Gathering / Facebook)

Anta Gathering: Psytrance-Festival in Portugal kurzfristig abgesagt

News Lea Jessen -
Offiziell fand das Anta Gathering wegen Brandgefahr nicht statt. Die Organisatoren sehen eine pro-palästinensische Kampagne als Grund.
Black Rock City, die temporäre Stadt des Burning Man 2025 (Foto: Instagram / burningman)

Burning Man: Leiche entdeckt

News Tom-Luca Freund -
Die Polizei ermittelt nach dem Fund einer mutmaßlich getöteten Person. Verantwortliche des Burning Man rufen zur Vorsicht auf.
Das Draaimolen 2023 (Foto: Rafael Dimiioniatis)

Draaimolen: Petition gegen Verlust der Location gestartet

News Lea Jessen -
Tilburg droht der Verlust einer Kulturinstitution: Die Zukunft des Draaimolen steht auf dem Spiel. Eine Petition soll Abhilfe schaffen.
Foto: Ronile/Pixabay

US-Zölle: Ausnahme für physische Musikprodukte

News Tom-Luca Freund -
Neben Büchern und Magazinen werden CDs, Vinyls und Kassetten als sogenannte „Informationsmaterialien” von den gerade in Kraft getretenen US-Zöllen ausgenommen. Poster und Kleidung werden hingegen mit den neuen Zöllen besteuert.
Julius Steinhoff (Foto: Flickr – Miguel)

20 Jahre Smallville: Party im Südpol Hamburg

News Lea Jessen -
Zwei Dekaden Smallville! Das Label feiert am Samstag unter anderem mit Margaux Gazur, Move D, Edward und Mitgründer Julius Steinhoff.
Das Emerge Festival 2025 in Belfast (Foto: Instagram / emergebelfast)

Emerge Festival: Zwei Besucher:innen gestorben

News Tom-Luca Freund -
Beim nordirischen Dance-Musikfestival sind am vergangenen Wochenende außerdem zwei Besucher:innen ins Krankenhaus eingeliefert worden.

